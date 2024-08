Was sind Neobroker, was bieten sie an und welche Vorteile haben sie?

Neobroker, auch Neo-Broker oder digitale Broker genannt, sind eine recht neue Erscheinung in der Finanzwelt. Sie sind im Wesentlichen Online-Broker, die den Handel mit Wertpapieren, wie Aktien, ETFs und Fonds, über digitale Plattformen, meist in Form von Apps, ermöglichen. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern zeichnen sie sich durch ein besonders kundenorientiertes, digitales und oft kostenreduziertes Geschäftsmodell aus.

Was bieten Neobroker?

Zugang zu globalen Märkten: Neobroker ermöglichen den Handel mit Wertpapieren an zahlreichen Börsen weltweit, direkt vom Smartphone oder Computer aus.

Gebührenfreie oder kostengünstige Trades: Eines der größten Alleinstellungsmerkmale von Neobroker ist, dass sie oft den provisionsfreien oder zumindest sehr kostengünstigen Handel anbieten.

User-freundliche Oberfläche: Die Plattformen sind in der Regel intuitiv gestaltet und einfach zu bedienen, was auch für Einsteiger den Einstieg erleichtert.

Zusätzliche Funktionen: Viele Neobroker bieten zusätzliche Funktionen wie Sparpläne, Depotüberträge, Demokonten und oft auch umfangreiche Informations- und Analysetools.

Vorteile von Neobroker

Niedrige Kosten: Durch die digitale Geschäftsmodelle und den Verzicht auf physische Filialen können Neobroker ihre Kosten deutlich senken und diese Vorteile an die Kunden weitergeben.

Flexibilität: Der Handel ist orts- und zeitunabhängig möglich, was ein hohes Maß an Flexibilität bietet.

Transparenz: Die Kostenstruktur ist in der Regel transparent und einfach nachvollziehbar.

Innovation: Neobroker sind oft Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien und Funktionen im Bereich des Online-Tradings.

Nachteile von Neobroker

Eingeschränktes Angebot: Im Vergleich zu traditionellen Brokern kann das Angebot an handelbaren Wertpapieren und zusätzlichen Dienstleistungen bei Neobroker eingeschränkt sein.

Weniger persönliche Beratung: Die persönliche Beratung, die bei traditionellen Brokern oft im Vordergrund steht, ist bei Neobroker eher selten.

Hoher Wettbewerbsdruck: Der Markt für Neobroker ist sehr dynamisch und der Wettbewerb hoch. Dies kann dazu führen, dass Geschäftsmodelle und Konditionen sich schnell ändern.

Risiko der digitalen Abhängigkeit: Da der Handel ausschließlich über digitale Plattformen erfolgt, ist man von der Funktionsfähigkeit dieser Plattformen abhängig.

Unterschiede zu traditionellen Brokern

Unterschiedliches Geschäftsmodell: Während traditionelle Broker oft auf ein Filialnetz setzen und eine breite Palette an Finanzdienstleistungen anbieten, konzentrieren sich Neobroker auf den reinen Wertpapierhandel und nutzen digitale Technologien.

Kostenstruktur: Neobroker haben in der Regel eine deutlich günstigere Kostenstruktur.

Kundenschnittstelle: Die Kommunikation mit dem Kunden erfolgt bei Neobroker überwiegend digital, während traditionelle Broker oft auch persönliche Beratungsgespräche anbieten.

Große Neobroker

Die Landschaft der Neobroker ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Zu den bekanntesten Anbietern in Deutschland gehören:

Trade Republic: Eines der ersten und erfolgreichsten Unternehmen in diesem Bereich, bekannt für seinen provisionsfreien Handel.

Scalable Capital: Bietet neben dem Brokerage auch Sparpläne und andere Finanzprodukte an.

DEGIRO: Niederländischer Broker, der auch in Deutschland aktiv ist und sich durch ein sehr großes Angebot an handelbaren Wertpapieren auszeichnet.

JustTrade: Fokussiert sich auf einen einfachen und transparenten Handel.

Smartbroker: Bietet neben dem Brokerage auch ein umfangreiches Angebot an ETFs an.

Traders Place: Bietet ein kostenloses Depot mit Kontoverzinsung und einen Aktien-Sparplan ab 20 Euro ohne Ordergebühren an. Mehr Infos über die Traders Place ETFs und Sparpläne gibt es hier.*

Fazit: Neobroker haben den Handel mit Wertpapieren einfacher gemacht

Neobroker haben die Art und Weise, wie wir mit Wertpapieren handeln, grundlegend verändert. Durch ihre niedrigen Kosten, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre Flexibilität haben sie eine neue Generation von Anlegern erreicht. Dennoch sollten potenzielle Kunden die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen und sicherstellen, dass der gewählte Anbieter zu den eigenen Anlagezielen und -bedürfnissen passt.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte informieren Sie sich vor jeder Anlageentscheidung gründlich und ziehen Sie gegebenenfalls den Rat eines unabhängigen Finanzberaters hinzu. Dieser Artikel wurde weitestgehend mit Hilfe einer KI erstellt.

Auch interessant zu diesem Thema

Was sind ETFs?

Vermögen aufbauen mit ETF-Sparplänen

Nachhaltige ETFs

Themen-ETFs

ETFs Test

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.