Was sind ETFs und welche Vorteile bieten sie Dir? #Geldanlage

ETFs sind inzwischen in aller Munde. Doch was sind ETFs überhaupt? Welche Vorteile haben sie in der Geldanlage? Und was unterscheiden sie von Aktien? Diese und weitere Fragen beantworte ich Dir in diesem Artikel.

Was sind ETFs

ETFs sind börsengehandelte Fonds. Das heißt, sie sind eine spezielle Anlageform. Diese Exchange Traded Funds sind keine einzelnen Aktien, die Du kaufst, sondern die Abbildung der Zusammensetzung eines bestimmten Aktienindex. Das kann der DAX sein, der S&P 500 oder andere Aktienindizes wie z. B. der MSCI World.

Unterschiede zwischen ETFs und Aktien

Wenn Du Aktien kaufst, wirst Du zum Anteilseigner eines Unternehmens. Das heißt, so viele Aktien = Anteilsscheine Dir gehören, so viel des börsengehandelten Unternehmens gehört Dir. Bei ETFs kaufst Du selbst keine Anteilsscheine, sondern die Fondsgesellschaft macht dies für Dich. Dadurch bist Du nur passiv Anteilseigner des jeweiligen Unternehmens, hast dadurch beispielsweise auch kein Stimmrecht als Aktionär.

Dies mag zwar als Nachteil erscheinen, ist aber zugleich ein großer Vorteil von ETFs gegenüber Aktien. Durch die breite Streuung der Aktien in einem ETF können Kursschwankungen einzelner Aktien oft ausgeglichen werden, während einzelne Aktien stark an Wert verlieren können.

Die Wertentwicklung und Renditechancen sind bei guten ETFs weitaus besser als bei den meisten Aktien. Es sei denn, Du hast eine Aktie in einem Depot, die eine so starke Wertentwicklung hat, dass sie die Rendite aus ETFs abhängt. Das Risiko bei diesen Aktien, im Laufe der Zeit wieder einen Wertverlust zu erleiden, ist aber so hoch, dass sich der Kauf dieser Wertpapiere nur lohnt, wenn Du sie rechtzeitig wieder verkaufst.

Vorteile von ETFs

Breite Streuung

Günstige Möglichkeit zur Geldanlage

Transparent

Flexible Geldanlage

ETFs bieten Dir in der Geldanlage eine breite Streuung: Das heißt, Du investierst nicht nur in ein einzelnes Unternehmen, sondern in viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig. Dadurch ist dein Risiko von Kursverlusten geringer.

Günstige Art der Anlage: ETFs haben im Vergleich zu anderen Fonds meist nur sehr niedrige Gebühren. Vor dem Kauf solcher Fondsanteile oder der Investition in ETF-Sparpläne solltest Du die aber die Kosten dafür ansehen. Diese können sich je nach Fonds sehr voneinander unterscheiden.

Transparente Geldanlage: Du kannst jederzeit sehen, welche Aktien in dem Fonds enthalten sind. Auch die Kursentwicklung ist für Dich jederzeit ersichtlich.

Eine flexible Anlagemöglichkeit: Wie Aktien, so kannst Du auch ETFs jederzeit kaufen und wieder verkaufen. Bei den Fonds-Sparplänen hängt dies von den Vereinbarungen im Sparvertrag ab.

Nachteile von ETFs

Keine aktive Steuerung: Da beim ETF kein Fondsmanager eingreift, bildet der Fonds nur den jeweiligen Index ab. Eine Erweiterung durch andere starke Aktien ist dadurch nicht möglich.

Kurse können schwanken: bei ETFs ist es wie bei Aktien, die Kurse können mal mehr mal weniger stark schwanken. Aber: Oft gleichen andere Papiere im jeweiligen Index die negativen Schwankungen wieder aus und es entsteht trotzdem eine Rendite.

Tracking Error bei ETFs: Die Wertentwicklung des Fonds kann vom Index abweichen. Zwar ist dies nur geringfügig, dies kann aber die Gewinnchancen des jeweiligen ETF senken.

Was unterscheidet ETFs von anderen Fonds?

Bei Aktienfonds investierst Du hauptsächlich in Aktien.

Mit Rentenfonds investierst Du hauptsächlich in Anleihen.

Bei Mischfonds wird die Anlage verteilt auf Aktien und Anleihen und gegebenenfalls weiteren Anlageklassen.

Bei ETFs wird nicht direkt in die Aktien selbst investiert, sondern in die Wertentwicklung eines bestimmten Aktienindex.

Für wen eignen sich ETFs?

Als eine kurzfristige Anlage sind Fonds nicht gedacht. Das gilt auch für ETFs. Wenn Du aber langfristig Vermögen aufbauen willst, dann ist dies möglicherweise die richtige Anlageart für Dich.

ETFs sind für Anleger, die langfristig anlegen und Gewinne erzielen wollen. Sie bieten Dir die Möglichkeit, ein breit gefächertes Anlageportfolio zu nutzen und das Risiko Deiner Investition zu streuen.

Für wen eignet sich diese Anlageart nicht?

Anleger, die kurzfristige Gewinne erzielen wollen, werden mit ETFs nicht die gewünschten Erfolge erzielen können. Erst mittelfristig zeigt sich die Rendite aus dieser Anlageform.

Geeignet sind diese Fonds auch nicht für Anleger, die bei ihrer Anlageentscheidung ein hohes Risiko eingehen möchten, in der Hoffnung, möglichst hohe Gewinne zu erzielen.

Was noch wichtig ist:

Es gibt inzwischen so viele verschiedene ETFs, dass wohl niemand mehr den vollen Überblick hat über das Fonds-Angebot. Auch gibt es zahlreiche ETF Sparpläne, mit denen Du monatlich einen bestimmten Betrag anlegen kannst. Einfach zu investieren, ohne z. B. Dein persönliches Risikoprofil oder Deine Anlageziele zu kennen, kann nach hinten losgehen. Deshalb mein Rat: Setz Dich in Ruhe hin und informiere Dich vor Deiner Anlageentscheidung in Ruhe über diese Sparmöglichkeit. Hierzu passend auch meine

Was sind ETFs – Buchtipps zur Anlageart

Investieren in Fonds für Dummies

Mit dem Buch „Investieren in Fonds für Dummies“ hast Du einen Finanzratgeber an der Hand, der Dich bei der Investition in Fonds wie ETFs durch eine Vielzahl an Informationen unterstützt. Geschrieben wurde der Ratgeber von Finanzexpertin Anke Dembowski, erschienen ist das Buch im Wiley-VCH Verlag.

Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien

Buchtipp zur Geldanlage in Aktien, ETFs und andere Fonds: Jessica Schwarzer Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien aus dem FinanzBuch Verlag

Im Buch „Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien“ vermittelt zahlreiche wichtige Informationen um die Geldanlage. Auch ETFs spielen dabei natürlich eine wichtige Rolle. Die renommierte Finanzjournalistin Jessica Schwarzer zeigt in Ihrem Buch durch verschiedene Musterdepots auf, wie Deine persönliche Anlagestrategie aussehen könnte. Das Buch ist erschienen im FinanzBuch Verlag.

Fazit:

Wer langfristig Geld anlegen und sein Risiko breit streuen möchte, der kann mit ETFs eine gute Anlagemöglichkeit finden. Inzwischen gibt es immer mehr Anbieter, die auch ETF-Sparpläne anbieten. Mit einem solchen Sparplan hast Du die Möglichkeit, monatlich kleine Beträge zu investieren. Vor der Anlageentscheidung empfehle ich Dir, die Gebühren für den Sparplan und / oder den gewünschten ETF im Blick zu behalten. Da gibt es einige Unterschiede in der Höhe der Kosten.

