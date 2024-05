Janus Henderson steigt in den europäischen ETF-Markt ein #Tabula #Übernahme #ETFs

ETFs sind DIE Anlageart der Stunde. Inzwischen gibt es Vielzahl von Anbietern auf dem deutschen und dem europäischen Markt. Nun gehört auch die Janus Henderson Group dazu, die den europäischen ETF-Anbieter Tabula Investment Management übernehmen wird.

Tabula wurde im Jahr 2018 gegründet und ist den eigenen Angaben nach „führende unabhängige ETF-Anbieter in Europa mit einem bestehenden Schwerpunkt auf festverzinslichen und nachhaltigen Anlagelösungen“. Das Unternehmen verwaltet inzwischen ein Vermögen von über einer halben Milliarde US Dollar von Kunden aus 15 Ländern. Der ETF-Anbieter hat seit seiner Gründung Fonds aufgebaut, die an zehn europäischen Börsen notiert sind.

Michael John Lytle, Chief Executive Officer von Tabula:

“Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Janus Henderson, um unser gemeinsames Ziel, Investoren marktführende Anlagelösungen anzubieten, weiter voranzutreiben. Tabula hat ein sehr effektives unabhängiges ETF-Geschäft aufgebaut, indem es differenzierte Renten-ETFs anbietet. Die Anleger äußern sehr deutlich ihren Bedarf an besseren Anlagen und nicht an einer immer längeren Liste von Fonds, die ein überlappendes Exposure bieten. Janus Henderson ist der perfekte Partner, um ein marktführendes Multi-Asset-ETF-Toolkit zu entwickeln.”

Janus Henderson wird, so Stand jheute, alle bestehenden Tabula-Produkte beibehalten und die Plattform nutzen, um eine Reihe neuer aktiver Produkte einzuführen.

Ali Dibadj, Janus Henderson Group Investors Chief Executive Officer:

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit den talentierten Experten von Tabula zusammenarbeiten können, um die kommende Entwicklung der ETFs für europäische und globale Anleger mitzugestalten. Diese Akquisition positioniert uns an der Spitze dieses aufkeimenden Trends und versetzt uns in die Lage, frühzeitige Chancen für Wachstum und Innovation zu nutzen. Die bestehende Infrastruktur und das Ökosystem von Tabula bieten uns sofortigen Zugang zu einer institutionellen Plattform, die Janus Henderson als vertrauenswürdigen und glaubwürdigen Akteur auf dem europäischen ETF-Markt positionieren wird, und die Kombination der profunden Expertise beider Unternehmen wird es uns ermöglichen, die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.”