Wer Geld zu festen Zinsen anlegen möchte, ohne ein hohes Risiko eingehen zu müssen, der findet beim Festgeld diese Möglichkeit. Derzeit gibt es hohe Festgeldzinsen bei kurzen Laufzeiten. Die Anlage auf einige wenige Monate oder auf ein Jahr lohnt sich endlich wieder.

Hohe Zinserträge schon bei niedrigen Sparsummen!

Aktuell gibt es mehrere Banken, die weit mehr als 3 Prozent für das Festgeld ein Jahr bieten. Das kann sich wirklich sehen lassen. Legst Du 1.000 Euro an, bekommst Du an fester Verzinsung mindestens 30 Euro. Und das ist ein Betrag, mit dem sich schon das eine oder andere kaufen lässt, das für Deinen Alltag oder Dein Hobby benötigst.

Bei der Bank of Scotland z. B. bekommst Du aktuell 3,40 Prozent Zinsen für eine Festgeldanlage von 12 Monaten. Das ist eine wirklich attraktive Verzinsung für eine so kurze Laufzeit! Um ein Bank of Scotland Festgeldkonto eröffnen zu können, brauchst Du nur ein Tagesgeldkonto bei der Direktbank zu eröffnen. Aus dem Tagesgeldkonto heraus kannst Du dann das Festgeld anlegen.

Die aktuellen Festgeldzinsen bei der Bank of Scotland

Auch die anderen Laufzeiten lohnen sich beim Bank of Scotland Festgeld. Da bekommst Du durch die Bank weg attraktive Festgeldzinsen bei jeder Laufzeit!

Festgeld 6 Monate – 3,3 Prozent Zinsen p.a.

Festgeld 9 Monate – 3,4 Prozent Zinsen p.a.

Festgeld 1 Jahr – 3,4 Prozent Zinsen p.a.

Festgeld 2 Jahre – 3,1 Prozent Zinsen p.a.

Festgeld 3 Jahre – 3,0 Prozent Zinsen p.a.

Hohe Festgeldzinsen bei kurzen Laufzeiten online vergleichen

Das passende Festgeldkonto mit hohen Zinsen bei kurzen Laufzeiten zu finden, ist beispielsweise mit einem Festgeld Vergleich möglich. Solche Online Vergleichsrechner bieten Dir die Möglichkeit, Festgelder mit attraktiven Zinsen zu finden.

