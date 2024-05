Buy Now Pay Later – Vorteile und Nachteile dieser Zahlungsmöglichkeit

Buy Now Pay Later bedeutet auf Deutsch “Jetzt kaufen, später bezahlen”. Inzwischen ist BNPL, wie diese Zahlungsmethode abgekürzt wird, sehr beliebt. Vor allem beim Onlineshopping wird diese Zahlungsart rege genutzt, aber auch im stationären Handel wird diese Möglichkeit angeboten. Mit Buy Now Pay Later können die gewünschten Waren jetzt gekauft werden, und später in Raten abgezahlt werden. Das klingt natürlich vorteilhaft, doch wie jede Medaille hat auch BNPL eine Rückseite, das heißt, Nachteile.

Vorteile von Buy Now Pay Later

Die Ratenzahlung von BNPL bietet viel Flexibilität, da die Raten an das eigene Budget angepasst werden kann.

Der Kaufpreis muss nicht per Vorkasse bezahlt werden.

Bei größeren Anschaffungen belastet der Kauf nicht den Geldbeutel und das Girokonto. Der Dispo muss z. B. nicht genutzt werden. Auch muss kein teurer Ratenkredit aufgenommen werden, wenn die Ratenzahlung mit Buy Now Pay Later vereinbart wird.

Bei fristgerechten Raten fallen bei den meisten Anbietern von BNPL keine Zinsen an

Die Anmeldung für ein Buy Now Pay Later Konto ist meist einfach und schnell durchzuführen. Die Barriere für die Ratenzahlung ist niedrig durch den schnellen Anmeldevorgang.

Nachteile von BNPL

Einen großen Nachteil hat Buy Now Pay Later, das ist das Verlieren des Überblicks und der Weg in die Überschuldung. Schnell verlockt BNPL zu übermäßigen Ausgaben, da es einfacher gemacht wird, mehr Geld auszugeben, als Du Dir leisten kannst.

Für BNPL bezahlt Du keine Zinsen – es sei denn, Du zahlst Deine Raten nicht pünktlich. Dann kann diese eigentlich zinsfreie und sehr praktische Zahlungsmöglichkeit richtig teuer werden für Dich. Die Verspätungsgebühren haben es, je nach Anbieter, ganz schön in sich.

Die Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit bei verspäteten Zahlungen oder komplettem Zahlungsausfall: Wer bei BNPL seine Raten zu spät bezahlt, der hat nicht nur mit hohen Verspätungsgebühren zu kämpfen. Die Zahlungsverzögerung kann sich auch negativ auf Deine Kreditwürdigkeit auswirken. Gleiches gilt auch, wenn Du die Vereinbarung der Ratenzahlung gar nicht einhälst.

Alternativen zu Buy Now Pay Later

Sparen in das beste Mittel, um genug Geld zu haben, größere Anschaffungen zu machen. Das gilt für das erste Auto genauso wie für die neue Küche, Möbel für die erste Wohnung oder das Eigenheim, teure Kleidungsstücke und Schuhe.

Ein Ratenkredit ist zwar nicht ohne Zinsen zu haben, doch die Planbarkeit fest vereinbarter Zinse und fester Laufzeit können dabei helfen, den Überblick nicht zu verlieren. Ein Ratenkredit ist, anders als Buy Now Pay Later, nicht zweckgebunden. Das heißt, Du kannst EINEN Kredit aufnehmen und damit mehrere Käufe bezahlen. Dann weißt Du immer ganz genau, wie hoch die eine monatliche Rate ist. Und: Du musst nicht mehrere kleinere Raten bei verschiedenen Anbietern bedienen.

Einen Kredit beim Händler direkt aufzunehmen ist zum Teil auch möglich. Manche Händler bieten kostenlose Ratenzahlungen abseits von BNPL und anderen Finanzierungsarten an. Doch hierbei solltest Du immer darauf achten, dass die schriftlichen Vereinbarungen im Vertrag auch den mündlich gemachten Kredit-Versprechen entsprechen!

Fazit: Bequeme Zahlungsmöglichkeit, hat aber auch Nachteile

Gleich zu kaufen, später zu bezahlen. Das ist natürlich bequem. Buy Now Pay Later bietet sich an, wenn vorab klar ist, dass die Raten auch pünktlich und in voller Höhe zurückgezahlt werden können. Nur in den seltensten Fällen gibt es bei den BNPL Anbietern auch die Möglichkeit von Raten-Pausen.

Denn einen großen Nachteil hat diese – eigentlich attraktive – Zahlungsart: Hast Du einen Zahlungsausfall bei der Rückzahlung des Kaufbetrags, kommen Verspätungsgebühren auf Dich zu. Und die können es, je nach Buy Now Pay Later Anbieter, heftig in sich haben. Deshalb ist diese Zahlungsmöglichkeit nur dann zu empfehlen, wenn klar ist, das Geld für die Raten ist da und kann immer pünktlich überwiesen werden.

Wenn Deine Finanzen nicht so ganz planbar sind und Du nur unregelmäßig über feste Beträge verfügst. Oder Du monatlich nur über ein kleines Budget verfügst für Rückzahlungen und Sonderausgaben. Dann solltest Du lieber von Buy Now Pay Later absehen und Dir nach und nach Geld zurücklegen für Deine gewünschten Anschaffungen. Sonst wird BNPL richtig teuer, wenn Du mit den Raten in Verzug gerätst.