Kreditkarten gibt es inzwischen wie Sand am mehr. Doch die Unterschiede bei den Gebühren und Konditionen sind sehr groß. Doch es gibt einige gute Kostenlose Kreditkarten, die Top 10 im Mai 2024 zeigen, dass das Angebot im Bereich der Karten ohne Jahresgebühr sehr breit gesteckt ist.

Was sind kostenlose Kreditkarten überhaupt?

Bei einer kostenlose Karte fällt für Dich keine Jahresgebühr für die Kreditkarte an. Bei den besonders guten Anbietern gibt es noch mehr gratis für Dich, z. B. gebührenfrei Abhebungen in Deutschland, in Europa oder sogar weltweit. Auch gebührenfreie Zahlungen in fremden Währungen wie beispielsweise dem US Dollar sind möglich.

Kreditkarten, die kostenlos sind, gibt es von Mastercard, von VISA und auch von American Express. Aber: Die meisten Akzeptanzstellen für Kreditkarten gibt es für VISA und Mastercard Karten.

Deshalb solltest Du bei Deiner Suche darauf achten, welcher von welchem Kartenanbieter die Kreditkarte ist.

Doch welche Kreditkarte passt am besten zu mir?

Kostenlose Kreditkarten gibt es bei vielen Anbietern. Doch welche der Kreditkarten passt am Ende am besten? Das ist die Frage, die Du Dir stellen solltest, bevor Du einen Kartenvertrag abschließt. Schließlich bringt Dir eine solche Karte nur dann etwas, wenn sie zu Deinen Lebensgewohnheiten und Reisevorlieben passt.

Hier findest Du einen Kreditkartenrechner, über den Du auch kostenlose Kreditkarten finden kannst:

Was ist sonst noch wichtig?

Bei einer kostenlosen Kreditkarte sollte es keine Voraussetzung sein, dass Du dafür das Girokonto und die Bank wechseln musst. Natürlich kann es ziemlich praktisch sein, direkt zum Konto eine kostenlose Mastercard oder Visa zu erhalten. Aber die Karte ist dann an Dein Girokonto gebunden.

Viel besser ist es, wenn Du Dich nach einer Kreditkarte ohne Jahresgebühr umsiehst, die keine Bindung an ein Girokonto hat. Solche kostenlosen Kreditkarten ohne Kontobindung gibt es inzwischen viele. Der Kreditkarten Vergleich weiter oben kann Dir bei der Suche nach einer zu Dir passenden Karte helfen.