75 Jahre Grundgesetz: Ein Jubiläum im Zeichen von Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft

Heute feiert Deutschland den 75. Geburtstag seines Grundgesetzes, der Verfassung, die die Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland als freiheitliche Demokratie und Sozialstaat bildet. In Berlin finden anlässlich dieses Jubiläums zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter ein Staatsakt und ein Demokratiefest.

Demokratie und Rechtsstaat als Basis für wirtschaftlichen Erfolg

“Unser Grundgesetz ist nicht nur das Fundament unseres demokratischen, friedlichen und freiheitlichen Zusammenlebens, sondern auch der Nährboden für eine erfolgreiche Soziale Marktwirtschaft”, betont Henriette Peucker, Mitglied der Geschäftsführung des Deutschen Aktieninstituts (DAI). “Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine gut funktionierende Wirtschaft.”

Die Soziale Marktwirtschaft, die auf den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des sozialen Ausgleichs beruht, ist im Grundgesetz zwar nicht explizit genannt. Durch die Verpflichtung zu einer sozialen und demokratischen Staatsform sowie die Festlegung bestimmter Grundrechte, wie dem Recht auf Privateigentum, der freien Berufs- und Arbeitsplatzwahl sowie der Vertrags- und Koalitionsfreiheit, wird sie jedoch aktiv gefördert.

Grundrechte ermöglichen unternehmerische Dynamik und sozialen Ausgleich

Diese Grundrechte ermöglichen die Entwicklung einer Markteigendynamik, die wiederum Wirtschaftswachstum begünstigt. Gleichzeitig setzt der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft Regeln, um neben wirtschaftlichem Wachstum auch soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Bürger zu gewährleisten.

“Die Soziale Marktwirtschaft hat Deutschland zu einem der wohlhabendsten und stabilsten Länder der Welt gemacht”, so Peucker. “Sie ist ein Erfolgsmodell, das es zu bewahren und weiterzuentwickeln gilt.”

DAI setzt sich für attraktive Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt ein

Um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihren Kapitalbedarf zu decken und gleichzeitig Sparern die Teilhabe am Produktivkapital und dessen Erträgen zu ermöglichen, setzt sich das DAI für attraktive Rahmenbedingungen für Aktien und den Kapitalmarkt ein.

“Der Kapitalmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Finanzierung von Unternehmen und die Altersvorsorge der Bürger”, erklärt Peucker. “Deshalb ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich sind.”

Demokratische Werte verteidigen

In Zeiten von Krieg in Europa und Angriffen auf die Werte des Grundgesetzes mahnt Peucker zur Wachsamkeit. “Unsere demokratischen Werte stehen auf dem Spiel und müssen jeden Tag aufs Neue verteidigt werden”, so Peucker. “Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremismus und Populismus unsere Gesellschaft spalten und unseren Wirtschaftsstandort gefährden.”

Der 75. Geburtstag des Grundgesetzes ist daher nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Anlass, sich für die Werte der Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft einzusetzen.

Über das Deutsche Aktieninstitut (DAI)

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) ist die Interessenvertretung der deutschen Aktienbörse und ihrer Emittenten. Es setzt sich für attraktive Rahmenbedingungen für Aktien und den Kapitalmarkt ein, um die Finanzierung der deutschen Wirtschaft zu stärken und die Altersvorsorge der Bürger zu verbessern. Das DAI ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt am Main.