Seit 1999 steht die ICM InvestmentBank AG ihren Kunden als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin zur Seite. Ein besonderes Augenmerk legt die ICM InvestmentBank AG auf ihre globale ETF-Strategie. Mit einem verwalteten Kundenvermögen von rund 500 Millionen Euro bietet das Institut individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für die Vermögensverwaltung an.

ICM InvestmentBank AG mit individueller Vermögensverwaltung

Im Mittelpunkt der Philosophie der ICM InvestmentBank AG steht die persönliche Beratung und Betreuung jedes einzelnen Kunden. Im ersten Schritt werden die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft des Kunden genauestens analysiert. Auf dieser Grundlage wird aus insgesamt 216 Anlagestrategien die passende für den Kunden ausgewählt. Diese hohe Granularität ermöglicht eine passgenaue Vermögensverwaltung, die optimal auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist.

Ein weiterer Vorteil der ICM InvestmentBank AG ist die hohe Flexibilität. Sollte sich die Marktsituation ändern oder die persönlichen Lebensumstände des Kunden sich wandeln, kann das Portfolio jederzeit angepasst werden. So ist sichergestellt, dass die Geldanlage stets den aktuellen Erfordernissen entspricht.

Transparenz ist bei der ICM InvestmentBank AG oberstes Gebot. Der Kunde erhält regelmäßig detaillierte Reportings, die ihn über die Entwicklung seines Depots, die angefallenen Kosten und die Performance der einzelnen Anlageklassen informieren.

Um den Schutz des Kundenvermögens zu gewährleisten, werden alle Entscheidungen der ICM InvestmentBank AG sorgfältig dokumentiert. Darüber hinaus setzt das Institut auf starke Partner bei der Depotführung, deren Expertise die eigene Leistung ideal ergänzt.

Die Globale ETF-Strategie der ICM InvestmentBank AG

Die globale ETF-Strategie der ICM InvestmentBank AG bietet Anlegern mehrere Vorteile:

Überdurchschnittlicher Ertrag: Die globale ETF-Strategie der ICM InvestmentBank AG hat in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Rendite erzielt.

Global gewichtetes ETF-Portfolio: Das Portfolio ist global gestreut und investiert in verschiedene Anlageklassen.

Aktives Management: Die ICM InvestmentBank AG steuert das Portfolio aktiv und passt es an die aktuellen Marktbedingungen an.

Einfache und transparente Verwaltung: Die Verwaltung des Depots erfolgt über die kostenlose ICMsuite-App, die den Kunden jederzeit einen Überblick über sein Vermögen ermöglicht.

Geringer Mindesteinvestment: Die Investition in die globale ETF-Strategie der ICM InvestmentBank AG ist bereits ab einer Einmalanlage von 1.000 Euro oder einem monatlichen Sparplan ab 25 Euro möglich.

Die ICM InvestmentBank AG kann eine passende Wahl sein für alle Anleger, die eine individuelle und renditestarke Vermögensverwaltung mit globaler Ausrichtung suchen. Die hohe Expertise und die transparente Arbeitsweise des Instituts bilden die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit einem verwalteten Kundenvermögen von rund 500 Millionen Euro und einer Erfahrung von über 20 Jahren ist die ICM InvestmentBank AG ein verlässlicher Partner für die langfristige Vermögensbildung.

