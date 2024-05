Endlich: Tagesgeldzinsen höher als die Inflation!

Die Schere zwischen Inflation und Tagesgeldzinsen wird immer größer – im positiven Sinne. Endlich gibt es wieder Zinsen, die höher als die Preisanstiege sind! Sparen lohnt sich wieder. Warum das so ist und wie Du die besten Tagesgeldkonten findest, zeige ich Dir hier!

Endlich vorbei: Minizinsen und hohe Inflationsrate!

Viele Jahre lang gab es nur Minizinsen für Tagesgeld und Festgeldkonten. Gleichzeitig gab es einen rasanten Preisanstieg, die Inflation flog uns durch Corona und den Ukraine-Krieg regelrecht um die Ohren. Dann stieg der Leitzins nach und nach immer höher und höher, doch die Inflationsrate lag immer noch höher als die Sparzinsen. Das heißt, fürs Sparen gab es eine negative Verzinsung. In der Wirtschaftslehre heißt das vereinfacht: Die Sparer haben gutes Geld angelegt, aber schlechtes bekommen, weil die Realverzinsung negativ war. Doch das ist vorbei, denn:

Sparen lohnt sich wieder!

Doch endlich können Deutschlands Sparer wieder aufatmen: Die Tagesgeldzinsen sind höher als die Inflation! Endlich lohnt es sich wieder, Geld zu sparen, als Tagesgeld oder auf einem Festgeldkonto. Die Zinsen sind im Vergleich zu den Vorjahren bei einigen Banken auf ein hohes Niveau gestiegen. Da lohnt es sich, seinen Notgroschen wieder auf die Bank zu bringen und dort zu sparen.

Eines der aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angeboten gibt es von der Renault Bank direkt. Als Zinssatz gibt es derzeit 3,70 % für drei Monate garantiert. Da die Zinsen monatlich ausgezahlt werden, hast Du bei diesem Tagesgeldkonto auch einen tollen Zinseszinseffekt.

Das Renault Bank direkt Tagesgeld kannst Du hier eröffnen.*

Tagesgeld Online vergleichen!

Es gibt inzwischen eine Vielzahl guter Angebote von Tagesgeldkonten mit attraktiven Zinsen. Einige dieser wirklich guten Tagesgeld-Angebote findest Du hier im aktuellen Tagesgeld Vergleichsrechner.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.