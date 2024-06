Vermögen aufbauen mit ETF-Sparplänen – Funktioniert das wirklich?

Inzwischen sind ETFs so etwas wie der Heilige Gral vieler Anleger. Doch funktioniert das Vermögen aufbauen mit ETF-Sparplänen wirklich, so wie es manche Experten gerne bewerben? Fakt ist: Um reich zu werden, muss auch entsprechend Geld angelegt werden. Mit einem Sparplan von 25 Euro monatlich lässt sich im Laufe der Jahre zwar Rendite erwirtschaften. Doch wer wirklich einen Reibach mit ETF-Sparplänen machen will, der muss schon entsprechend hohe monatliche Summen wählen.

Langfristig Vermögen aufbauen mit ETF-Sparplänen: Anlage mit geringem Risiko

Trotzdem ist das Anlegen in ETF-Sparpläne sinnvoll. Warum das so ist? Darauf gibt es vier Antworten:

Da bei ETF-Sparplänen das Risiko über viele, oft ganz unterschiedliche, Wertpapiere gestreut ist, hält sich das Risiko dieser Anlagemöglichkeit sehr im Rahmen. Durch die Risikostreuung ist diese Art der Geldanlage weitaus risikoärmer als die Anlage in einzelne Aktien.

Die Höhe der Gebühren für ETF-Sparpläne ist oft niedrig. Hier ist es allerdings wichtig, die verschiedenen Anbieter und Sparpläne auf ihre Kosten zu prüfen, bevor ein Sparplan eingerichtet wird.

ETF-Sparpläne sind eine flexible Anlageart. Bei den meisten Anbietern können sie bereits mit kleinen Beträgen eingerichtet werden. Meist ist der Einstieg schon bei 25 Euro monatlich möglich. Eine feste Laufzeit gibt es nicht, auch können die Sparpläne jederzeit pausiert oder gestoppt werden.

Um kurzfristig Rendite zu erwirtschaften, sind Sparpläne mit ETFs keine so gute Wahl. Diese Anlageform eignet sich allerdings besonders gut für den langfristigen Vermögensaufbau. Vor allem für die Altersvorsorge können ETF-Sparpläne geeignet sein, in die über viele Jahre monatlich ein geringer Betrag angelegt wird.

Für Anleger ohne aktive Anlagestrategie geeignet!

ETF-Sparpläne sind eine gute Möglichkeit, um kostengünstig und mit geringem Risiko ein Vermögen aufzubauen. Geeignet sind sie besonders für Anleger, die nicht aktiv anlegen möchten, und deshalb auch keine Anlagestrategie verfolgen wollen. Um in Sparpläne für ETFs anzulegen, benötigt man keine näheren Kenntnisse der Aktienmärkte. Aber: Auch diese Anlageart ist nicht komplett risikofrei. Dessen sollten sich Anleger immer bewusst sein.

