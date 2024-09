Aktien-Sparplan via App abschließen -Neobroker mit umfassendem Angebot

Die Auswahl an Brokern wird immer größer. Doch wo kann ich einen Aktien-Sparplan via App abschließen, ohne viel Geld dafür bezahlen zu müssen? Die Antwort findest du hier!

Wenn du monatlich kleine Beträge in ETFs, Fonds, Aktien oder Kryptos anlegen möchtest, kann ein Sparplan eine gute Sache sein. Je nach Broker kannst du bereits mit 10 Euro im Monat einen Sparplan starten. Bei Traders Place zum Beispiel kannst du zwischen rund 1.450 Sparplänen auswählen. Außer einem Aktien-Sparplan kannst Du auch ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne oder Krypto-Sparpläne abschließen. Die Eröffnung via App geht ganz schnell und einfach. Und schon kannst du damit loslegen, monatlich in deinen ausgewählten Sparplan einzuzahlen.

Aktien-Sparplan via App bei Traders Place abschließen. Mehr Infos gibt es hier.*

Du kannst deine Sparpläne auf eine monatliche oder vierteljährliche Ausführung einstellen. Deinen Sparplan kannst du jederzeit online umstellen, auf eine andere Ausführung und / oder einen anderen Sparbetrag. Auch kannst du bei dem Neobroker jederzeit auf dein angespartes Guthaben zugreifen.

Um Geld ansparen zu können mit Aktien, ETFs und Co. brauchst du keine großen Beträge, die du anlegst. Durch die vielen Sparpläne, die auch Traders Place anbietet – zahlreiche davon übrigens mit 0 Euro Ordergebühr! – hast du eine breite Auswahl für deinen Sparplan, z. B. einen Aktien-Sparplan per App.

Du kannst natürlich auch mehrere Sparpläne abschließen. Beispielsweise einen für ETFs, einen für Aktien, einen für Fonds und einen für Kryptos. So kannst du dein Anlageportfolio verbreitern, ohne dass hohe Anlagebeträge zur Verfügung haben musst. Und stattdessen monatlich mit kleinen Beträgen sparen.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.