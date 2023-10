SDAX mit außerplanmäßiger Änderung – Krones kommt für SUSE

Wie STOXX Ltd. heute Abend bekanntgab, gibt es zum 9. Oktober eine außerplanmäßige Änderung im SDAX. Krones wird für SUSE in den SDAX aufgenommen.

Noch im September dieses Jahres wurde Krones aus dem MDAX gelöscht, weil die Aktiengesellschaft bei der regelmäßigen Überprüfung für den Index ein Basiskriterium für die Listung nicht mehr erfüllt hat. Dadurch fiel der Platz auf der Rangliste weg. Für die neue Rangliste erfüllt die Krones AG wieder alle Anforderungen, wie STOXX Ltd. vermeldet.

SUSE S.A. wird hingegen aus dem SDAX gelöscht, weil der Streubesitz durch eine Übernahme inzwischen unter 10 Prozent liegt. Dies hatte zur Folge, dass das Unternehmen nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib in den Auswahlindizes erfüllt hat. Im „Guide to the DAX Equity Indices“, Kapitel 5.1.2, ist vorgeschrieben, dass ein Anteil von mindestens 10 Prozent der Aktien eines Unternehmens im Streubesitz sein muss.

Wie STOXX Ltd. außerdem bekanntgab im Rahmen der außerplanmäßigen Änderung im SDAX, kommt die Krones AG nun auch für einen freien Platz in den DAX-Auswahlindizes in Frage.

SDAX® ist eine eingetragene Marke der Qontigo Index GmbH.