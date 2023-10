Lohnt es sich, die Autoversicherung 2024 online zu wechseln? Schon in den vergangenen Jahren konnten Versicherungswechsler dadurch Geld sparen. In dieser Wechselsaison könnte sich der Abschluss einer neuen Kfz-Haftpflicht richtig lohnen! Denn: Die Kfz-Versicherung wird auf das kommende Jahr deutlich teurer.

Es war bereits im Vorfeld von Erhöhungen der Versicherungsprämien auszugehen. Doch die Steigerungen, die kommen werden, waren so nicht zu erwarten. Wie die Tarifexperten von Verivox heute berichten, wird es auf nächstes Jahr bei der Kfz-Versicherung Preissteigerungen von historischem Ausmaß geben, die Kfz-Haftpflicht wird bis zu 16 Prozent teurer als im Vorjahr sein. Da bleibt vielen nur eines, die Autoversicherung 2024 online wechseln und Geld sparen mit einem neuen Kfz-Versicherer.

Doch beim Wechseln sollte nicht nur auf den Versicherungstarif geachtet werden, sondern auch auf die Details der neuen Kfz-Haftpflicht! Es kommt bei einer Autoversicherung immer auf die Versicherungsmerkmale an. Diese müssen identisch sein, damit wirklich gesehen werden kann, ob eine neue Kfz-Versicherung 2024 wirklich günstiger ist.

Auf was bei einer neuen Autoversicherung 2024 zu achten ist

Wie hoch sind die Deckungssummen?

Die Deckungssummen der neuen Kfz-Haftpflicht sollten genauso hoch sein wie bei der bisherigen Autoversicherung. Nur so ist auch ein Vergleich möglich. Liegen die Deckungssummen niedriger, dann wird bei dem Wechsel nicht wirklich Geld gespart. Inzwischen liegen die Schadenssummen bei schweren Unfällen so hoch, dass eine zu niedrige Deckungssumme ein sehr teurer „Spaß“ werden kann für die Versicherten.

Die Deckungssummen für Sachschäden und für Personenschäden sollten deshalb bei einem Kfz-Versicherungswechsel nicht reduziert werden. Stattdessen ist bei zu niedriger Deckung sogar eine Erhöhung dieses Merkmales in der Autoversicherung 2024 zu empfehlen.

Wie hoch ist der Schadensfreiheitsrabatt?

Der Schadensfreiheitsrabatt ist nichts, was die Autoversicherer automatisch gewähren müssen. Dennoch tun es die meisten Versicherungen. Je höher dieser Rabatt ist, umso mehr kann oft bei der Autoversicherung gespart werden.

Bei einem Versicherungswechsel der Kfz-Haftpflicht ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Rabatt auch vom neuen Versicherer gewährt wird. Und dass nicht eine vermeintlich günstigere Kfz-Versicherung mit schlechteren Merkmalen als bisher verkauft wird.

Neben der Höhe der Deckungssummen spielt der Schadensfreiheitsrabatt deshalb eine wichtige Rolle beim Wechsel der Autoversicherung 2024.

Was kann aus dem Versicherungstarif gestrichen werden?

Wenn Kinder als Fahrer mitversichert sind, diese aber gar nicht mehr das elterliche Auto bewegen, können sie aus der Versicherungspolice gestrichen werden. Dies macht eine Kfz-Versicherung unter dem Strich günstiger, selbst wenn gar nicht gewechselt werden soll. Bei einem Wechsel kann dies aufgrund der im nächsten Jahr höheren Versicherungsprämien doppelt zu Buche schlagen, wenn ein auch in anderen Punkten günstigerer Autoversicherer gefunden wird.

Was bei einem Kfz-Versicherungswechsel auf 2024 noch wichtig ist

Achten Sie auf die Kündigungsfrist Ihrer Versicherung. Und schließen Sie rechtzeitig eine neue Kfz-Versicherung ab, bevor Sie Ihre bisherige Autoversicherung kündigen. Nur so ist ein reibungsloser Übergang möglich und das Auto ist durchgängig versichert.

