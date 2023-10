Verluste bei Online Casinos und Sportwetten – Kann ich klagen?

In Online Casinos und bei Sportwetten kommt es oft zu hohen Verlusten. Viele verlieren dadurch Geld, dass sie für andere Dinge benötigen, oder rutschen sogar in Schulden ab. Für die Betroffenen stellt sich die Frage, ob sie gegen Online Casinos und Sportwetten Anbieter klagen können, um ihr verlorenes Geld zurückerstattet zu bekommen.

Deutsche Lizenz zwingend erforderlich!

Zwar wurde der Glücksspielstaatsvertrag reformiert, aber um in Deutschland Glücksspiele anbieten zu können ist, eine entsprechende Lizenz erforderlich. Ist keine solche Lizenz vorhanden, wird das jeweilige Casino, das online Glücksspiele anbietet, in Deutschland als illegal betrachtet. Das Gleiche gilt auch für die Anbieter von Sportwetten. Nur wer eine gültige Lizenz hat, darf hierzulande Sportwetten anbieten. Seitdem sind auch einige Wettanbieter und Online Casino-Betreiber vom deutschen Markt verschwunden.

Online Casinos erhalten Lizenz nur strengen Auflagen

Sowohl Online Casinos als auch Sportwetten Anbieter erhalten nur dann eine deutsche Lizenz, wenn sie die im Glücksspielstaatsvertrag geforderten strengen Auflagen erfüllen. Deshalb gilt es für Spieler und Sportwetter, genau hinzusehen, ob der jeweilige Wettanbieter und/oder der jeweilige Online Casino-Betreiber eine gültige deutsche Lizenz vorweisen kann.

Ist dies nicht der Fall, können Spieler und Sportwetter ihr verlorenes Geld auf dem Klageweg zurückholen. Möglich ist dies für die Verluste der letzten zehn Jahre.

Klagen nur mit darauf spezialisierten Anwälten

Wer sein verlorenes Geld zurückerstattet bekommen möchte, der kann gegen die jeweiligen Anbieter und Betreiber. Doch nicht jede Anwaltskanzlei eignet sich gleichermaßen für solche Klagen gegen Online Casinos und Sportwetten Anbieter. Es sollte schon anwaltliche Beratung und Unterstützung sein von jemandem, der sich im Bereich solcher Klagen auskennt.

Anbieter mit ausländischen Lizenz locken weiter mit hohem Bonus

Wer in einem Online Casino spielen oder bei einem Wettanbieter Sportwetten setzen möchte, der muss genau hinsehen. Neben den in Deutschland durch Lizenzen mittlerweile legalisierten Angeboten gibt es immer noch zahlreiche Betreiber, die nur eine ausländische Lizenz vorweisen können. Dies hält diese jedoch nicht davon ab, weiter mit hohem Bonus für Neukunden zu werben. Da solche Werbung oft sehr präsent ist, fallen immer noch Spieler und Sportwetter auf diese in Deutschland illegalen Online Casinos und Sportwetten Anbieter herein.