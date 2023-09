Baufinanzierung: Steigende Nachfrage bei KfW-Darlehen

Der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung August 2023 zeigt, dass es in der Baufinanzierung eine steigende Nachfrage bei KfW-Darlehen gibt. Der aktuelle DTB zeigt, dass der Anteil der KfW-Darlehen am gesamten Baufinanzierungsvolumen in kleinen Schritten, dafür aber beständig, ansteigt.

Während der Niedrigzinsphase bei der Baufinanzierung war die Nachfrage nach Zuschüssen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gering. Seit dem steten Anstieg der Bauzinsen hat sich das Blatt aber gewendet. Wie Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG, über aktuelle Entwicklungen bei Baufinanzierungen in Deutschland berichtet, werden wieder mehr Förderdarlehen aufgenommen. Wie der DTB von August 2023 zeigt, die Finanzierung mithilfe der Förderkredite bereits zum sechsten Mal in Folge zu.

Im letzten Monat betrug der Anteil 10,08 Prozent. Noch im August 2022 hatte der Förderdarlehen-Anteil bei der Baufinanzierung um knapp 7,5 Prozent niedriger gelegen.

Der Vorteil von KfW-Darlehen zu Zeiten hoher Zinsen

Wer ein Förderdarlehen für die Baufinanzierung aufnimmt, kann gegenüber herkömmlichen Darlehen sparen. Die Zinsen von Förderkrediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau liegen niedriger als bei gängigen Baukrediten.

Wer ein solches Förderdarlehen in seine Finanzierung integriert, der kann sowohl beim Gesamtzins für den Baukredit sparen als auch dadurch seine Monatsrate senken.

Baufinanzierung: Jahresrekord bei der Monatsrate

Im August kam es zu einem neuen Jahresrekord, wenn es um die Höhe der durchschnittlichen Standardrate geht. Diese lag bei 1.538 Euro. Noch im Jahr zuvor hatte die Standardrate in der Baufinanzierung bei 1.275 Euro gelegen – was immerhin 263 Euro weniger waren als es heute der Fall ist.

Die durchschnittliche Standardrate des DTB basiert auf einer Berechnung mit einer Kreditsumme von 300.000 Euro und zwei Prozent Tilgung, zehn Jahre Zinsbindung und 80 Prozent. Die Verteuerung lässt sich zurückführen auf die gestiegenen Zinsen für die Baufinanzierung. Diese sind seit dem Ende der Niedrigzinsphase massiv angestiegen.

Aktuelle Baufinanzierung Zinsen vergleichen

Vor der Aufnahme einer Finanzierung ist ein gründlicher Vergleich wichtig. Nur so lässt sich am Ende eine günstige Baufinanzierung finden.