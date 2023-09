Selbstständig sein und trotzdem hohe Verdienstmöglichkeiten haben?

Wir alle haben unsere Vorlieben. Dazu gehört oft auch der Wunsch, selbstständig zu sein und unser Geld so zu verdienen, wie es einem gefällt. Doch wo finden sich die hohen Verdienstmöglichkeiten, ohne von jemandem abhängig zu sein oder rund um die Uhr arbeiten zu müssen?

Eine Möglichkeit ist es, als Escortdame tätig zu sein. Dies ist nicht jedermanns bzw. jederfraus Sache, das muss es auch nicht. Doch wer die Leidenschaft hat, neue Männer und vielleicht auch Frauen oder Paare kennenzulernen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Der kann gerade als Luxus Escortgirl so einiges an Geld verdienen.

Der Spaß an der Sache gehört dazu

Wichtig ist es in diesem Bereich, sich nicht an die falschen Leute zu hängen oder sich zu sehr von einer Agentur abhängig zu machen. Denn das Wichtigste sollte ja der Spaß sein, auch daran, unabhängig in diesem Bereich zu arbeiten und seine Zeiten und Einsätze selbstständig zu planen. Und sich nicht Kunden oder Kundinnen aufdrängen zu lassen, die nicht zu einem passen.

Um als Escortdame selbstständig arbeiten zu können und unternehmerisch tätig zu sein, gibt es natürlich Voraussetzungen. Dazu gehört natürlich die Volljährigkeit, als auch ein gepflegtes Erscheinungsbild und Charme. Außerdem ist Freundlichkeit wichtig und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Menschen und dem, was sich bei den jeweiligen Treffen ergeben kann.

Und es eine gute Sedcard ist wichtig. Schließlich geht es ja darum, gebucht zu werden. Die Sedcard sollte aussagekräftig sein, aber auch gleichzeitig nicht alles verraten. Dies gilt für den Inhalt wie auch für die Fotos auf der Bewerbungscard. Schließlich wollen die Kunden selbst noch etwas erfahren und entdecken und nicht gleich alles sehen und wissen.

Eine Plattform, welche die Kontakte zwischen den Kunden und der Escortdame organisiert, kann dabei helfen, die Verdienstmöglichkeiten auszuloten, die eine selbstständige Tätigkeit in diesem Bereich mit sich bringt. Dabei zeigt sich dann auch, ob die eigenen Vorstellungen sich tatsächlich umsetzen lassen, und ob man überhaupt geeignet ist für eine solche Tätigkeit.