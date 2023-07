DKB Tagesgeld Konto: Hohe Zinsen absahnen!

Die Zinsen für Tagesgeldkonten steigen. Nicht bei jeder Bank und Sparkasse. Doch bei der DKB gibt es demnächst hohe Zinsen für alle Kunden. Beim DKB Tagesgeld Konto steigt die Verzinsung zum 1. August 2023 auf satte 3,5 Prozent p.a.

Die hohen Zinsen für das DKB Tagesgeld Konto gelten bis zum 31. Januar des kommenden Jahres. Je mehr Geld angelegt wird auf dem Tagesgeldkonto, umso höher ist natürlich der Zinsertrag. Nach oben hin gibt es keine Begrenzung für die Anlage auf dem Konto. Das Tagesgeld der DKB kann so auch für hohe Anlagesummen genutzt werden, ohne dass es ab einem bestimmten Anlagebetrag niedrigere Zinsen gibt!

Wie kann ich das DKB Tagesgeld Konto eröffnen?

Für die Eröffnung des Tagesgeld Kontos bei der DKB ist ein DKB Girokonto erforderlich. Der Antrag für die Kontoeröffnung des Tagesgeld läuft dann über das Onlinebanking des Girokontos bei der DKB.

Das DKB Girokonto können Sie hier eröffnen.*

Girokonto der DKB Konditionen

Kostenlose Kontoführung bei 700 Euro Geldeingang monatlich.

Kostenlose Kontoführung für alle unter 28 Jahren, unabhängig vom monatlichen Geldeingang.

Eine kostenlose Visa Debitkarte gibt es zum DKB Girokonto dazu.

An fast allen Geldautomaten kann weltweit kostenlos Bargeld abgehoben werden, wenn das Girokonto mit Aktivstatus geführt wird. Das heißt, wenn drei Monate lang in Folge Geldbeträge in Höhe von mindestens 700 Euro auf dem Konto eingegangen sind.

Auch das Bezahlen mit der DKB Visa Debitkarte zum Girokonto ist weltweit kostenlos, wenn das Konto aktiv geführt wird. Gezahlt werden mit der Karte überall da, wo Visa Karten akzeptiert werden.

Zum DKB Girokonto kann ein DKB Tagesgeld Konto eröffnet werden

Ab 1. August 2023 gibt es für DKB Tagesgeld Konto 3,5 Prozent Zinsen p.a. für Neukund*innen und Bestandskund*innen.

Beim Girokonto der DKB können Apple Pay & Google Pay genutzt werden.

Weitere Girokonten online vergleichen

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.

Auch interessant:

Mit Girokontovergleich sparen bei den Dispozinsen und Kontogebühren