Die Zeiten sind schlecht für viele. Das Geld reicht oft nicht mehr bis zum Monatsende aus. Der Dispo mag zwar dann verlockend sein. Aber er ist immer an das eigene Girokonto gebunden. Und kann der Dispokredit dann nicht zurückgezahlt werden, geht die Bank natürlich als Erstes an die Geldeingänge. Statt eines Dispos auf dem eigenen Girokonto kann über eine Kreditkarte mit Sofort-Verfügungsrahmen und flexibler Rückzahlung nachgedacht werden. Bei solchen Karten ist es wie beim Dispo möglich, über einen bestimmten Betrag zu verfügen. Doch das Konto selbst wird nicht dabei überzogen. Da die Rückzahlung flexibel gestaltet ist, kann diese viel besser geplant werden. Beim Dispokredit auf dem Girokonto verliert man doch dann allzu schnell mal den Überblick…

Kreditkarte mit Sofort-Verfügungsrahmen und flexibler Rückzahlung

Für Kreditkarten, bei denen Sofort-Verfügungsrahmen und eine flexible Rückzahlung möglich sind, gibt es verschiedene Anbieter. Ein Vergleich dieser Kreditkarten-Angebote kann durchaus durchgeführt werden, bevor ein Kartenvertrag abgeschlossen wird.

Eine der Anbieter, der Kreditkarten mit Sofort-Verfügungsrahmen und flexibler Rückzahlung anbietet, ist awa7®. Bei awa7® gibt es eine Visa Kreditkarte, bei welcher die genutzten Beträge flexibel zurückgezahlt werden können. Für Neukunden gibt einen Sofort-Verfügungsrahmen von bis zu 2.000 Euro.

Und: Es ist für diese Kreditkarte mit Sofort-Verfügungsrahmen und flexibler Rückzahlung kein Kontowechsel erforderlich!

Die Konditionen der awa7® Visa Karte

0,- € Jahresgebühr, ein Leben lang

Kein Mindestumsatz nötig

Sofort-Verfügungsrahmen von bis zu 2.000 Euro

Flexible Rückzahlung möglich

Sicher & kontaktlos bezahlen

Apple Pay & Google Pay können direkt bei der Kreditkarte hinterlegt werden

Keine Fremdwährungsgebühren

Volle Ausgabenkontrolle mit der awa7® Smartphone App

Es ist kein Kontowechsel erforderlich, da es sich um eine Kreditkarte handelt und nicht um einem Dispokredit

Zudem gibt es zur awa7® Kreditkarte laut Anbieter eine Vielzahl an Einkaufsvorteilen mit der Vorteilswelt der Hanseatic Bank

Und: Je 100 Euro Umsatz mit dieser Kreditkarte mit Sofort-Verfügungsrahmen und flexibler Rückzahlung pflanzen einen Baum. (Ausgeschlossen sind Stornierungen von Zahlungen sowie Abhebung von Bargeld und Transaktionen auf das Girokonto)

