Postbank vorübergehende Kontosperrung Email erhalten, was tun?

Immer wieder landen Emails in unseren Postfächern, die uns erschrecken. Die neueste Mail Postbank vorübergehende Kontosperrung ist ein so Fall, wenn man Kundin oder Kunde dieser Bank ist. Doch genau dieser Schrecken ist gewollt von denen, die solche vermeintlichen Bankmails verschicken.

Sie wollen an unsere Bankdaten kommen, weil wir so verschreckt sind, dass sich für einen Moment lang oder sogar mehr unser Verstand ausschaltet. Dann wird eine solche Mail geöffnet. Und wenn es uns dann immer noch nicht auffällt, dass diese Mails gar nicht von einer Bank kommen, klicken wir die Links in der Email an.

Und zack, da ist es schon passiert. Wir sind Internetbetrügern in die Falle gegangen, die an unsere Daten und an unseren Bankzugang wollen. Fallen wir auf solche Phising-Mails rein, dann ist unser Konto schnell leergeräumt. Und der Ärger dann hinterher umso größer, da die Bank selbst ja keine Schuld daran trägt, wenn wir unsere Zugangsdaten für unser Konto auf falschen Webseiten eintragen.

Vorsicht Falle: Postbank vorübergehende Kontosperrung

Wenn die Postbank Ihre Bank ist, und Sie erhalten eine Mail, in der im Betreff steht, vorübergehende Kontosperrung. Dann können Sie nur eines tun: Verschieben Sie diese Email so schnell es geht in den Spamordner. Öffnen Sie diese Mail auf keinen Fall. Falls Sie dies schon getan haben, klicken Sie auf keinen Fall den Link in der Email an. Haben Sie dies schon getan, bleibt Ihnen nur der Anruf bei der Polizei und der Bank, damit diese so schnell wie möglich Ihren Online Bankzugang und/oder Ihre Karten sperrt.

Wichtig ist: Banken verschicken solche Emails nicht. Weder die Postbank schreibt Emails, wenn sie eine Kontosperrung vornimmt noch andere Banken. Wird ein Konto gesperrt, erhalten Sie diese Information grundsätzlich auf dem Postweg. Löschen Sie solche Emails so schnell wie möglich, damit Sie nicht in Gefahr kommen, sie irgendwann aus Versehen doch noch zu öffnen.

