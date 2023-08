Öffentlichkeitsarbeit im Wandel: PR-Trends 2024

In der Welt der Kommunikation stehen wir am Vorabend eines weiteren spannenden Jahres: 2024. Noch nie war die PR-Branche so dynamisch und vielseitig wie heute. Wo einst Pressemitteilungen und Medienanfragen das Herzstück der PR (Public Relations) bildeten, sind wir mittlerweile Zeugen einer radikalen Transformation. 2023 markierte einen Wendepunkt, als wir eine verstärkte Verschmelzung von PR und Content-Marketing erlebten und auch das Thema Künstliche Intelligenz immer mehr in den Vordergrund der Gesellschaft rückte. Visuelle Inhalte, die in der Vergangenheit eher als Ergänzung dienten, wurden zum Lebenselixier erfolgreicher PR-Strategien. Doch die Frage, die viele bewegt, lautet: Was erwartet uns im Jahr 2024? Wie können PR-Profis und Unternehmen diese rasante Evolution meistern, um ihre Zielgruppen noch effektiver zu erreichen und ihre Markenpräsenz zu stärken? In diesem Gastbeitrag gibt der PR-Berater und Geschäftsführer der Agentur “Die ContentSchmiede”, Mario Landauer, einen tieferen Einblick darüber, was 2024 wahrscheinlich im Trend liegt, um diese Frage zu beantworten.

Veränderungen in der PR-Branche

Die PR-Branche durchlebt einen tiefgreifenden Wandel, der die traditionellen Grenzen des Sektors neu definiert. Der Fokus verschiebt sich von den konventionellen Methoden zu neuen interaktiven Möglichkeiten, um Zielgruppen noch besser anzusprechen. Die Konzentration liegt nun darauf, wertvolle Inhalte zu schaffen, die nicht nur informieren, sondern auch unterhalten und Beziehungen zu den Menschen aufbauen, die die Botschaft erhalten sollen.

Darüber hinaus ist das Aufkommen visueller Inhalte nicht zu übersehen. Infografiken, Videos und andere visuelle Medien haben sich zu einer Säule der heutigen PR-Branche entwickelt, welche die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren und teilen, neugestaltet hat.

Während wir uns in diese aufregende Ära der PR begeben, ist es wichtiger denn je, die Veränderungen zu verstehen und sich darauf vorzubereiten. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Fülle neuer Trends und Techniken mit sich bringen, die die PR-Branche noch weiter revolutionieren werden. In den folgenden Abschnitten werfen wir einen detaillierteren Blick auf diese voraussichtlichen PR-Trends und wie sie genutzt werden können, um Markenpräsenz zu stärken und Zielgruppen effektiver zu erreichen.

Künstliche Intelligenz (KI)

Der erste der bedeutenden PR-Trends für 2024, der die Art und Weise, wie PR-Profis arbeiten, revolutionieren wird, ist die verstärkte Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung. Diese fortschrittlichen Technologien gewinnen immer mehr an Bedeutung in der PR-Branche und stellen eine wichtige Triebfeder für die Optimierung und Personalisierung von PR-Strategien dar.

Die KI ermöglicht es Unternehmen, ihre Kommunikation effektiv zu skalieren, indem sie automatisierte, aber dennoch personalisierte E-Mails an ihre Zielgruppe senden. Durch den Einsatz von KI können Unternehmen die Kommunikationspräferenzen und Verhaltensmuster ihrer Zielgruppen besser verstehen und darauf basierend individuell zugeschnittene Nachrichten erstellen. Damit geht eine größere Effizienz und Genauigkeit in der Kommunikation einher, was letztlich zu einem verbesserten Markenimage und einer stärkeren Kundenbindung führen kann.

Chatbots, die ebenfalls auf KI-Technologie basieren, sind ein weiteres Instrument, das Unternehmen immer häufiger einsetzen, um die Interaktion mit ihren Zielgruppen zu verbessern. Durch ihre Fähigkeit, Kundenanfragen rund um die Uhr und in jeder Sprache schnell und präzise zu beantworten, tragen Chatbots dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Markenbindung zu stärken.

Darüber hinaus wird die datenbasierte Analyse immer wichtiger für die Entwicklung wirksamer PR-Strategien. KI und maschinelles Lernen können dabei helfen, riesige Datenmengen zu analysieren und wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen der Zielgruppen zu gewinnen. Diese Einblicke können dann dazu genutzt werden, PR-Strategien weiter zu verfeinern und anzupassen, um noch effektiver zu sein.

Es ist deutlich zu erkennen, dass KI und Automatisierung das Potenzial haben, die PR-Branche maßgeblich zu verändern und zu verbessern. Unternehmen, die diese Technologien effektiv nutzen, können sich auf eine stärkere Kundenbindung, verbesserte Kommunikation und letztlich auf einen höheren ROI (Return on Investment) ihrer PR-Bemühungen freuen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in der PR

Ein weiterer Trend, der die PR-Branche 2024 maßgeblich prägen wird, ist das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt. Angesichts der zunehmenden Sorge um unseren Planeten haben sich Unternehmen dazu verpflichtet, umweltfreundliche Praktiken in ihre PR-Strategien zu integrieren und sich aktiv für Nachhaltigkeit einzusetzen.

Unternehmen zeigen immer mehr Engagement für nachhaltige Praktiken, indem sie beispielsweise auf umweltfreundliche Produkte oder Verpackungen hinweisen oder sich für den Klimaschutz engagieren. Eine klare Kommunikation dieser Bemühungen ist essenziell, um die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu stärken und das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen.

Die Zusammenarbeit mit NGOs (Non-Govermental-Organisation) oder anderen Organisationen ist eine weitere Möglichkeit für Unternehmen, als nachhaltig wahrgenommen zu werden. Durch Partnerschaften mit solchen Institutionen können Unternehmen ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit hervorheben und gleichzeitig eine positive Auswirkung auf die Umwelt erzielen.

In der heutigen Welt ist es für die Verbraucher von entscheidender Bedeutung, dass die Unternehmen, die sie unterstützen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind daher wichtige Faktoren, die das Verhalten der Verbraucher beeinflussen und die sie bei der Wahl zwischen verschiedenen Marken berücksichtigen. Daher ist es für PR-Profis unerlässlich, diese Aspekte in ihre Strategien zu integrieren und ihre Bemühungen in diesen Bereichen effektiv zu kommunizieren.

Interaktive Inhalte: Ein Schlüssel zum Engagement der Zielgruppe

Interaktive Inhalte sind der nächste große Player in der PR-Branche und bilden einen weiteren bedeutenden Trend für 2024. Interaktive Formate wie Umfragen, Quizze oder Videos eröffnen neue Möglichkeiten, Zielgruppen zu erreichen und Botschaften auf unterhaltsame und einnehmende Weise zu vermitteln.

Sie bieten den Nutzern eine aktive Rolle, indem sie sie dazu einladen, an einer Konversation teilzunehmen, statt nur passive Konsumenten von Informationen zu sein. Dieses Maß an Engagement kann dazu beitragen, die Bindung des Publikums an eine Marke zu vertiefen und das Markenbewusstsein zu stärken.

Ein besonderer Vorteil dieser interaktiven Inhalte besteht darin, dass sie die Chance bieten, wertvolle Einblicke in die Präferenzen und Bedürfnisse der Zielgruppe zu gewinnen. Unternehmen können Feedback und Daten aus Umfragen oder Quizzen nutzen, um ihre PR-Strategien anzupassen und zu verbessern.

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die erstellten interaktiven Inhalte interessant und relevant für die Zielgruppe sind. Nur so können sie wirksam dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen und sie dazu zu bewegen, mit der Marke zu interagieren.

Einsatz von Augmented Reality und Virtual Reality

Ein aufstrebender Trend in der PR-Branche, der 2024 wahrscheinlich immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, ist die Nutzung von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Technologien. Diese innovativen Werkzeuge ermöglichen es Unternehmen, ihre Zielgruppe auf eine neue und aufregende Weise zu erreichen und ihre Botschaften auf kreative Art und Weise zu vermitteln.

Mit AR- und VR-Technologien können Unternehmen die Grenzen traditioneller PR-Strategien durchbrechen und einzigartige, immersive Erfahrungen für ihre Zielgruppen schaffen. Sie können virtuelle Events oder Produktpräsentationen durchführen, die den Nutzern ermöglichen, Produkte oder Dienstleistungen auf eine Weise zu erleben, die in der physischen Welt nicht möglich wäre. Ebenso können AR-Filter auf Social-Media-Plattformen genutzt werden, um die Markeninteraktion zu verbessern und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Durch die Nutzung dieser beiden Technologien können Unternehmen nicht nur das Engagement und die Interaktion der Zielgruppe erhöhen, sondern auch ein tieferes Verständnis für ihre Produkte oder Dienstleistungen vermitteln. Dies kann dazu beitragen, die Kaufentscheidung der Kunden positiv zu beeinflussen und letztlich die Markenloyalität gestärkt wird.

Voice Search und Sprachassistenten: Die Stimme der Zukunft

Neben den bereits genannten Punkten gibt es einen weiteren Trend, der 2024 die PR-Branche prägen wird: der zunehmende Gebrauch von Voice Search und Sprachassistenten. Mit der wachsenden Popularität von Geräten wie Amazon Echo und Google Home hat die Sprachsuche einen bedeutenden Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen Informationen suchen und mit Marken interagieren.

Um in diesem sich schnell verändernden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Inhalte für die Sprachsuche optimieren und Sprachassistenten in ihre PR-Strategien einbeziehen. Dies kann beispielsweise durch die Produktion von Podcasts oder Audioinhalten erfolgen, die für die Wiedergabe über Sprachassistenten geeignet sind. Ebenso können Sprachassistenten in Chatbots integriert werden, um eine nahtlose und personalisierte Benutzererfahrung zu bieten.

Das Optimieren von Inhalten für die Sprachsuche erfordert eine andere Herangehensweise als die Optimierung für die traditionelle Textsuche. Die Fragen und Befehle, die Nutzer an Sprachassistenten stellen, sind in der Regel länger und konversationeller. Daher müssen Unternehmen bei der Erstellung ihrer Inhalte diese Unterschiede berücksichtigen und sicherstellen, dass ihre Inhalte auf natürliche Sprachanfragen reagieren können.

Live-Streaming: Authentizität in Echtzeit

Während wir uns dem Ende unseres Blicks auf die PR-Trends 2024 nähern, sollten wir die Bedeutung des Live-Streamings nicht außer Acht lassen. Mit Plattformen wie Instagram Live, Facebook Live und Twitch gewinnt das Live-Streaming immer mehr an Bedeutung und bietet Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihre Zielgruppe auf eine authentische und unmittelbare Weise zu erreichen.

Live-Streaming ermöglicht es Unternehmen, in Echtzeit mit ihrer Zielgruppe zu interagieren, Fragen zu beantworten und wertvolle Einblicke in ihre Tätigkeiten und Werte zu geben. Diese direkte und persönliche Interaktion kann das Vertrauen der Zielgruppe stärken und eine engere Bindung zur Marke schaffen.

Ob es sich um die Live-Präsentation eines neuen Produkts, eine Frage-und-Antwort-Sitzung mit den Führungskräften des Unternehmens oder die Live-Übertragung eines Events handelt – Live-Streaming bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen und das Engagement zu steigern.

Es ist jedoch wichtig, dass die Streams interessant und relevant für die Zielgruppe sind. Unternehmen sollten sorgfältig planen, was sie während ihrer Übertragung teilen und wie sie diese nutzen können, um ihre PR-Ziele zu erreichen.

Die PR-Trends für 2024 stehen vor der Tür. Jetzt ist die Zeit, diese zu erkennen, zu planen und entsprechend zu handeln. Nur so können Unternehmen einen Schritt voraus sein und sich optimal auf die Zukunft vorbereiten. Seien Sie proaktiv, denn die Zukunft wartet nicht. Ihre PR-Strategie sollte es auch nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen bereit ist, die Herausforderungen von morgen zu meistern.

Zum Autor des Gastbeitrags zu den PR-Trends 2024

Mario Landauer, PR-Berater und Experte für Sichtbarkeit, leitet die Agentur “Die ContentSchmiede”. Seine Mission: Die Sichtbarkeit seiner Klienten zu erhöhen. Durch innovative Strategien, die oft gegen den Standard gehen, sichert er bemerkenswerte Umsetzungen, die im Gedächtnis bleiben. “Die ContentSchmiede” steht für Modernität und Innovation in der PR-Branche, gestaltet durch Landauers kreative Führung und unkonventionelle Ansätze.