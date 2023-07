Erfolgsgeheimnisse der Fluggesellschaften: Controlling-Experte enthüllt 5 Tipps für jedes Unternehmen

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Flugindustrie waren verheerend: Die Passagierzahlen brachen drastisch ein und die Gewinne der Fluggesellschaften sanken. Nach einer langen Zeit der Unsicherheit stehen die Zeichen nun endlich wieder auf Erholung: Branchengrößen wie Ryanair oder Lufthansa sind so profitabel wie nie zuvor.

“Die beeindruckenden Erfolge der Fluggesellschaften bieten wertvolle Lehren für andere Unternehmen”, weiß der Controlling-Experte Robert Giebenrath. “Denn sie kommen nicht aus dem Nichts, sondern beruhen auf strategischen Entscheidungen und geschicktem Handeln.” Welche fünf Dinge jedes Unternehmen von den Erfolgen der Fluggesellschaften lernen kann, um mehr Gewinn zu generieren, erklärt er im Folgenden.

Erfolgsgeheimnisse der Fluggesellschaften Tipp 1: Optimierung der Prozesse

Zunächst Zeiten mit geringer Auslastung infolge der Pandemie – dann eine große Überbelastung, da wieder alle Menschen fliegen wollen. In beiden Extremsituationen haben die Fluggesellschaften intensiv an ihren Prozessen gearbeitet.

Ob in Phasen mit hoher oder in Phasen mit geringer Arbeitsbelastung, die Prozessoptimierung ist unerlässlich. Robert Giebenrath

An vielen Flughäfen sind folglich deutliche Veränderungen erkennbar. So findet man beim Check-in heute zum Beispiel kein Personal mehr vor, sondern stattdessen Terminals mit Touchpads, an denen die Passagiere selbstständig ihre Bordkarten ausdrucken und ihre Koffer einchecken können. Dadurch konnten die Airlines ihre Prozesse erheblich verbessern – und zugleich den Personalbedarf reduzieren. Diese wichtige Lektion sollten auch andere Unternehmen verinnerlichen: Ob in Phasen mit hoher oder in Phasen mit geringer Arbeitsbelastung, die Prozessoptimierung ist unerlässlich.

Tipp 2: Schnelle Entscheidungen

Während der Corona-Krise wurden viele Airlines mit der Herausforderung konfrontiert, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um das eigene Überleben zu sichern. Dazu gehörte auch die Entlassung von Mitarbeitern. Als Unternehmer ist es manchmal unvermeidbar, schwierige, aber wirtschaftlich notwendige Schritte zu unternehmen. Leider sind nicht alle Unternehmer bereit, solche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit, schnelle unternehmerische Entscheidungen zu treffen, ist jedoch ein entscheidender Erfolgsfaktor, der es Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und ihre Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken. Dabei sollte man nie vergessen: Es bringt nichts, aus Mitgefühl alle Mitarbeiter zu behalten und das Unternehmen auf diese Weise in die Insolvenz zu führen. Davon hat am Ende niemand etwas. Außerdem kann man bei finanziellem Aufschwung auch wieder Mitarbeiter einstellen.

Die Fähigkeit, schnelle unternehmerische Entscheidungen zu treffen, ist jedoch ein entscheidender Erfolgsfaktor. Robert Giebenrath

Tipp 3: Solide Finanzreserven

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schaffung solider finanzieller Rücklagen. Denn Unternehmen, die über ausreichend Kapital verfügen, haben in Krisenzeiten einen klaren Vorteil. So können sie zum Beispiel einen deutlich größeren Marktanteil für sich beanspruchen. Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage ist es ratsam, immer über ausreichend finanzielle Mittel zu verfügen. Auf dem Konto sollten mindestens sechs Monate an Fixkosten vorhanden sein. In Kombination mit schnellen Entscheidungen erweisen sich solide Finanzreserven als äußerst sinnvoll und hilfreich.

Tipp 4: Flexible Preisgestaltung

Die Fluggesellschaften sind sehr gut darin, Preise je nach Lage schnell anzupassen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Flug nach New York. So war es während des Corona-Sommers durchaus möglich, Hin- und Rückflug für je 30 Euro zu buchen. Nun kostet der gleiche Flug rund 500 Euro pro Person. Aufgrund gestiegener Energie- und Treibstoffkosten sind auch die Flugpreise drastisch gestiegen.

Unternehmen sollten keine Angst haben, ihre Preise anzupassen, denn eine flexible Preisgestaltung ist von großer Bedeutung, um Gewinne zu erzielen. Robert Giebenrath

Dennoch verzeichnen die Flughäfen weiterhin hohe Passagierzahlen. Der Grund dafür liegt in der flexiblen Preisgestaltung der Fluggesellschaften. Unternehmen sollten keine Angst haben, ihre Preise anzupassen, denn eine flexible Preisgestaltung ist von großer Bedeutung, um Gewinne zu erzielen.

Tipp 5: Krise als Chance

Viele Fluggesellschaften haben während der Pandemie bewiesen, dass sie hervorragende Arbeit leisten, wenn es darum geht, Krisen als Chance begreifen. Indem Unternehmen dieses Mindset-Konzept verinnerlichen, können sie gestärkt aus Krisen hervorgehen – und dabei sogar Rekordgewinne erzielen. Entsprechend sinnvoll ist es, sich von den Erfahrungen und Fähigkeiten der Airlines während der Pandemie inspirieren zu lassen.

Über Robert Giebenrath:

Robert Giebenrath ist Gründer der RG Finance GmbH, externer CFO und Unternehmensberater. Gemeinsam mit seinem Experten-Team unterstützt er deutsche Wachstumsbetriebe dabei, eine optimale finanzielle Planung inklusive Absicherung umzusetzen. Hierfür greifen die Finanzprofis der RG Finance GmbH auf ein ausgeklügeltes Controlling- und Risikomanagement-System für eine sichere Skalierung zurück.