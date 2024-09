Wie steht es um den KI-Einsatz in deutschen Unternehmen? Die ifo-Kurzexpertise im Auftrag der IHK München und Oberbayern zeichnet ein differenziertes Bild vom Stand der Künstlichen Intelligenz (KI) in deutschen Unternehmen. Während Deutschland im europäischen Vergleich gut abschneidet, gibt es noch erhebliche Potenziale, insbesondere bei kleineren Unternehmen.

Positive Entwicklungen:

Deutschland im europäischen Mittelfeld: „Etwa 12 Prozent der deutschen Unternehmen nutzten 2023 mindestens eine Spielart von KI“, so die ifo-Studie. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf Rang 7.

Führende Branchen: Vor allem die IT-Branche selbst sowie unternehmensnahe Dienstleister sind Vorreiter in der KI-Nutzung.

Vielfältige Einsatzgebiete: KI wird in deutschen Unternehmen vor allem für IT-Sicherheit, Marketing, Produktion und Controlling eingesetzt. „Dabei kommen vor allem Text- und Datenanalysen sowie Automatisierungen in der Produktion zum Zuge“, heißt es in der Studie.

Hemmnisse und Herausforderungen für den Einsatz von KI:

Kleine Unternehmen hinken hinterher: „Bei kleinen Unternehmen ist es nur jedes Zehnte“, das KI einsetzt.

Fehlende Expertise: „Betriebe, die noch keine KI einsetzen, nennen als Hauptgründe fehlende Expertise (72 Prozent)“, so die Studie.

Integrationsprobleme: „Schwierigkeiten, die KI nahtlos in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren (54 Prozent)“ sind ein weiteres Hindernis.

Rechtliche Bedenken: Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Lage (51 Prozent) und des Datenschutzes (48 Prozent) bremsen den KI-Einsatz ebenfalls.

Zukunftspotenzial und Forderungen:

Kompensation von Fachkräftemangel: „Mit KI können Unternehmen auf lange Sicht fehlende Arbeitskräfte kompensieren und Effizienzgewinne erreichen“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl.

Beschleunigung des KI-Einsatzes: „Umso wichtiger ist es, dass wir den KI-Einsatz beschleunigen und nicht weiter ausbremsen“, fordert Gößl.

Rechtliche Klarheit: „Dazu brauchen die Unternehmen vor allem rechtliche Klarheit“, so Gößl weiter.

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen: „Außerdem sollte der KI-Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen gefördert werden“, sagt ifo-Studienleiter Oliver Falck.

Kernbotschaften der Studie:

KI bietet großes Potenzial für deutsche Unternehmen.

Fehlende Expertise und rechtliche Unsicherheiten bremsen den KI-Einsatz.

Die Förderung von KI in kleinen und mittleren Unternehmen ist entscheidend.

Rechtliche Klarheit ist für Unternehmen von großer Bedeutung.

Fazit KI-Einsatz in deutschen Unternehmen:

Die Studie unterstreicht die Bedeutung von KI für die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig zeigt sie, dass es noch erhebliche Hürden zu überwinden gibt. Um den KI-Einsatz zu beschleunigen, sind gezielte Maßnahmen zur Förderung von Schulungen, zur Vereinfachung der rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Unterstützung kleinerer Unternehmen erforderlich.

Dieser Text wurde von einer KI geschrieben auf der Grundlage der heutigen ifo-Pressemitteilung zum KI-Einsatz in deutschen Unternehmen.