BBBank Tagesgeld: Tagesgeldkonto mit Garantiezins abschließen und profitieren!

Die nächste Leitzinssenkung steht vor der Tür! Die Folge: Die Zinsen für Tagesgelder und Festgeldkonten werden weiter sinken. Doch noch ist es möglich, Tagesgeld mit Garantiezins abzuschließen und von den noch hohen Tagesgeldzinsen zu profitieren! Möglich ist dies aktuell auch beim BBBank Tagesgeld.

BBBank Tagesgeld mit Garantiezins für Neukunden!

Wenn Sie ein Tagesgeld mit Garantiezins abschließen, können Sie in Zeiten sinkender Sparzinsen profitieren! Die Tagesgeldzinsen sind dann so lange gültig, wie die Dauer der Garantie vereinbart ist.

Beim BBBank Tagesgeld bedeutet das seit heute: Es gibt einen exklusiven 3,00 % p.a. 6-Monats-Zinsbonus für Neukunden. Durch die Tagesgeld Zinsgarantie sind die Zinsen für ein halbes Jahr nach Kontoeröffnung garantiert. Erst ab dem 7. Monat sinkt der Zinssatz auf einen Bestandskunden-Zins.

Mehr Infos über das BBBank Tagesgeld erhalten Sie hier.*

Die Vorteile des BBBank Tagesgeld

Sie können jederzeit Geld auf das Tagesgeldkonto einzahlen. Das Geld, das Sie als Tagesgeld bei der BBBank angelegt haben, ist täglich verfügbar. Und das Tagesgeldkonto ist sicher, es ist einfach zu eröffnen und es ist flexibel in der Anlage.

Sie müssen keine festen Beträge anlegen, wie es beim Festgeld der Fall ist. Sie können immer dann, wenn Sie Geld einzahlen möchten, den Sparbetrag auf das BBBank Tagesgeldkonto einzahlen. Und wenn Sie das als Tagesgeld anlegte Geld benötigen, können Sie es zurücküberweisen lassen auf Ihr bei der Kontoeröffnung angegebene Referenzkonto.

Tagesgeldrechner zum Zinsvergleich nutzen!

Um gut verzinste Tagesgeldkonten zu finden, kann ein Tagesgeldrechner eine einfache Möglichkeit sein, passende Anbieter zu finden. Hier im Tagesgeldvergleich finden Sie verschiedene Tagesgeldkonto unterschiedlicher Banken. Derzeit gibt es bei noch einigen Banken Topzinsen fürs Tagesgeld. Wenn Sie den Anbieter-Button anklicken, landen Sie direkt bei der jeweiligen Bank und können schnell und einfach Ihr neues Tagesgeldkonto eröffnen!

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.