Das ING Girokonto mit höherem Mindest-Geldeingang: Zum 1. Dezember dieses Jahres ändert die Direktbank ING die AGB und ihr Preis- und Leistungsverzeichnis. Betroffen von wichtigen Änderungen sind das Direkt-Depot und das Girokonto.

Mindest-Geldeingang für die kostenlose Kontoführung steigt

Bisher lag der Mindest-Geldeingang für die kostenlose Kontoführung beim ING Girokonto bei 700 Euro. Zum 1. Dezember 2024 steigt der Mindestbetrag für den Geldeingang auf dem Konto auf 1.000 Euro. Das heißt, wer ab dem Stichtag monatlich weniger Geld auf das Girokonto bekommt, der muss monatlich 4,90 Euro für das ING Konto bezahlen.

Davon ausgenommen sind Girokonten, bei denen mindestens eine Kontoinhaberin oder ein Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Die Kontoführung bleibt dann weiterhin kostenlos.

ING Girokonto Entgelt für girocard steigt

Ab dem 1. Dezember gilt nicht nur ein höherer Mindest-Geldeingang für das ING Girokonto. Auch das Entgelt für die girocard (Debitkarte) steigt. Die ING girocard wird dann mit 1,49 Euro Gebühren zu Buche schlagen. Bis einschließlich November 2024 liegt der monatliche Betrag für die ING Debitkarte bei 0,99 Euro im Monat.

Bezahlen und Geld abheben außerhalb der Eurozone

Für den Einsatz der girocard zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Ländern, in denen nicht der Euro gilt, steigt ab Dezember dieses Jahres das Auslandseinsatzentgelt auf 2,20 %. Einzig der Mindesbetrag von 1 Euro bleibt gleich. Bis November gilt noch das Auslandseinsatzentgelt von 1,99 %.

Und auch bei der ING VISA Card [Debitkarte] fallen künftig ebenfalls 2,20 % Auslandseinsatzentgelt. Auch hier gilt bis einschließlich November ein Entgelt von 1,99 %.

Bargeldeinzahlungen an ING Geldautomaten

Bisher war das Einzahlen von Bargeld an ING Geldautomaten kostenlos. Durch die Änderung des Preis- und Leistungsverzeichnis der Direktbank werden ab 1. Dezember dieses Jahres Gebühren für Bargeldeinzahlungen fällig.

Bei Einzahlungen am ING Automaten wird dann 1 % des eingezahlten Betrags in Euro als Entgelt berechnet. Mindestens als Einzahlungs-Entgelt werden berechnet 2,50 Euro. Maximal fällt ein Entgelt für Bareinzahlungen an Geldautomaten der ING von 7,50 Euro an.

