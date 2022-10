Bausparen – Lohnt es sich oder kostet es nur?

Bausparen liegt wieder im Trend. Die Zinsen für Baukredite liegen wieder über 3 %. Und sind schon auf dem Weg über die 4 % Marke. Doch lohnt sich Bausparen wirklich? Oder kostet es nur Geld, das woanders besser angespart wäre? Das ist die Frage, die sich vermutlich viele stellen, die ein Haus bauen oder kaufen möchten.

Lohnt sich Bausparen?

Bausparen wurde früher gerne genutzt, um Geld für den Hausbau anzusparen. Dann ist das Thema recht verstaubt, weil es andere Anlagemöglichkeiten gab. Und die Banken Baukredite auch ohne einen hohen Anteil an Eigenkapital zu vergeben. Dann erlebte der Bausparvertrag eine kurze Phase eines neuen Booms. Verschwand aber wieder in der Versenkung, als die Niedrigzinsphase begann.

Mittlerweile wurde der Leitzins zwei Mal erhöht und liegt inzwischen bei 1,25 Prozent. In der Folge der beiden Leitzinserhöhungen stiegen auch die Zinsen für Spareinlagen wieder an. Durch die gleichzeitig steigenden Zinsen für Baukredite wurde Bausparen plötzlich wieder interessant als Möglichkeit, Geld für den späteren Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung anzusparen.

Vom Prinzip her ist der Bausparvertrag deshalb eine gute Sache. Es ist damit möglich, über sieben Jahre Geld zu sparen, um später ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu haben. Sechs Jahre lang wird in den Vertrag eingezahlt. Im 7. Jahr läuft der Bausparvertrag dann ohne Einzahlung von Sparraten, aber es werden natürlich weiter Zinsen gezahlt.

Doch ein großes Aber gibt es beim Bausparvertrag. Und das sind die Kosten.

Oder kostet es nur?

Anders als bei Tagesgeldkonten oder Festgeldanlagen ist das Bausparen nicht kostenfrei. Für den Bausparvertrag fallen Gebühren an, welche je nach Anbieter ganz unterschiedlich hoch sein können.

Wenn Sie einen Bausparvertrag abschließen möchten, ist es deshalb wichtig, dass Sie vor dem Vertragsabschluss unbedingt Pro und Kontra abwägen. Das heißt, achten Sie nicht nur auf die Höhe der Zinsen und was am Ende nach sieben Jahren rauskommt. Sondern haben Sie unbedingt auch ein Auge darauf, was für Kosten für Sie anfallen, wenn Sie Bausparen wollen.

Die drei wichtigsten Punkte beim Bausparen

Bausparen ist wieder attraktiv geworden. Doch lohnt sich der Bausparvertrag wirklich? Auf diese drei Punkte kommt es an:

Die Sparzinsen vergleichen

Wenn Sie einen Bausparvertrag abschließen möchten, sind die Sparzinsen natürlich wichtig. Schließlich kommt es beim Bausparen darauf an, was unter dem Strich rauskommt für die sechs Jahre, die monatlich auf das Bausparkonto eingezahlt wird.

Je höher die Bausparzinsen sind, umso erträglicher ist der Vertrag natürlich. Aber: Die Höhe der Sparzinsen allein macht noch keinen guten Bausparvertrag!

Die Bauzinsen vergleichen

Neben dem Vergleich der Sparzinsen ist es auch wichtig, beim Bausparen die Zinsen für den Baukredit zu vergleichen. Schließlich ist dies ein wichtiger Punkt, wenn es um die Kostenfrage eines Bausparvertrags geht.

Das heißt, bevor Sie sich für einen bestimmten Bausparen Anbieter entscheiden, achten Sie nicht nur auf die Höhe der Sparzinsen, sondern auch auf die Bauzinsen der Zinsbindung, die Sie sich wünschen für Ihre Baufinanzierung.

Den Kosten-Vergleich nicht vergessen

Die Sparzinsen sind hoch, die Bauzinsen sind niedrig? Das klingt nach einem guten Bausparvertrag. Doch wie sieht es eigentlich mit den Bausparkosten aus?

Vor dem Abschluss eines Bausparvertrags ist es wichtig, alle drei Punkte abzuwägen.

Das heißt:

Möglichst hohe Sparzinsen auf das Bausparkonto

Niedrige Zinsen für den Baukredit

Niedrige Kosten für den Bausparvertrag