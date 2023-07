Die Auswahl an Onlinebrokern und Depotanbietern ist in den letzten Jahren gewachsen. Doch nicht alle Depots eignen sich für alle Trader gleichermaßen. Gerade Vieltrader können bei Orderprovisionen sparen, wenn sie ein Depot beim passenden Broker eröffnen.

Der Handel mit Wertpapieren und mit CFDs haben durch die Niedrigzinsphase an Beliebtheit gewonnen. Immer mehr Anleger haben sich für diese Anlage- und Tradingmöglichkeiten interessiert. Bei manchen Brokern können Vieltrader beim Handel bei den Orderprovisionen sparen. Das macht das Traden günstiger und noch attraktiver.

Bei Orderprovisionen sparen: Bessere Konditionen für Vieltrader

Wer viel und oft handelt, der kann bei den Orderprovisionen Geld sparen. Zwar bietet nicht jeder Onlinebroker dies an. Doch so mancher Anbieter hat längst erkannt, dass sich Vieltrader durch günstigere Orderprovisionen locken lassen. Schließlich ist es unter dem Strich Einiges an Geld, das sich durch den Rabatt bei der Orderprovision sparen lässt.

Wichtig: Nicht nur auf den Rabatt achten!

Wenn es für Vieltrader auf Orderprovisionen Rabatte gibt, ist das eine feine Sache. Schließlich kann die Ersparnis je nach Anzahl der Trades und Höhe der Order eine ziemlich gute Summe sein, die so eingespart werden kann.

Doch bei der Auswahl eines Onlinebrokers sollten nicht nur die Rabatte auf die Orderprovisionen für Vieltrader das einzige Kriterium sein. Auch andere Punkte wie z. B. die Kosten für die Depotführung sollten mit einberechnet werden.

Im besten Fall kommt beides zusammen bei einem Depotanbieter: Niedrige Kosten für die Führung des Depots und gute Konditionen für Vieltrader.

Als Anfänger mit Aktien handeln

Der Handel mit Aktien ist nicht nur Profis vorbehalten. Auch als Laie ist es möglich, in den Aktienmarkt einzusteigen und entweder Aktien zu kaufen und zu verkaufen oder mit CFDs zu handeln. Beides sind ganz unterschiedliche Arten des Tradings, können aber beide bei gutem Riecher zu Gewinnen führen.

Wichtig ist, dass die Nerven behalten werden. Ein Profi-Trader kauft mit Riecher und Wissen über die Märkte und verkauft nicht nach Gefühl, sondern mit kühlem Kopf. Dies können auch Anfänger tun. Oder sie kopieren auf Social Media Trading Plattformen wie z. B. eToro die Handelsaktivitäten erfolgreicher Trader. Mehr Infos dazu gibt es hier. *

Depotanbieter vergleichen

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.