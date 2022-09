Tierkrankenversicherung abschließen – Kosten für Tierarzt steigen

Ab 22. November dieses Jahres tritt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft. Die Kosten für den Tierarzt steigen zum Teil deutlich an. Was dann tun als Hunde- oder Katzenbesitzer? Oder als Pferdebesitzer, wenn das Tier krank ist? Gerade angesichts der dramatisch angestiegenen Preise für Energie und für Lebensmittel ist immer weniger Geld übrig in den Taschen der Verbrauchern. Eine gute Möglichkeit, um trotzdem weiter Tierarztbehandlungen und wichtige Operationen bezahlen zu können, ist es, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen.

Geld sparen mit einer Tierkrankenversicherung

Wer sein Haustier liebt, sei es die Katze oder das Pferd oder ein anderes Tier, das mit uns im Haushalt lebt, der möchte, dass es ihm lange gut geht. Dazu gehört es auch, dass das Tier regelmäßig vom Tierarzt untersucht wird und im Krankheitsfall auch andere Tierarztbehandlungen bekommen kann.

Doch das kann ins Geld gehen, besonders nach der Änderung der Gebührenordnung mit ihren zum Teil deutlich höheren Behandlungskosten.

Wer eine Tierkrankenversicherung abschließt, der kann sein Haustier bei Bedarf behandeln lassen und die Kosten werden, gemäß des jeweiligen Versicherungsvertrags, von der Tierkrankenversicherung übernommen.

Tierkrankenversicherungen vergleichen

Nun ist es, wie bei allen anderen Versicherungen auch, nicht unbedingt zu empfehlen, direkt die erstbeste Haustierversicherung abschließen. Stattdessen ist es ratsam, sich in Ruhe umzusehen und verschiedene Angebote von Tierkrankenversicherungen zu vergleichen.

Besonders wichtig sind folgende Fragen:

Welche Tierarztversicherung bietet den besten Schutz?

Welche Behandlungskosten werden übernommen?

Werden auch Medikamente von der Versicherung bezahlt?

Wie hoch ist mein Eigenanteil bei einer Tierversicherung?

Gibt es einen Rabatt bei jährlicher oder halbjährlicher Zahlung des Versicherungsbeitrags?

Übernimmt die Versicherung die Behandlungskosten bei meinem Tierarzt?

Ab wann werden die Kosten für die Tierarztbehandlung übernommen? Gibt es eine Wartezeit nach Abschluss der Versicherung oder greift die Tierarztversicherung sofort?

Welche Haustiere sind in der Tierarztversicherung inklusive, welche möglicherweise ausgeschlossen aus der Übernahme der Behandlungskosten?

Nach diesen Kriterien können Sie verschiedene Angebote und Anbieter für Tierarztversicherungen vergleichen.