Viele Sparer neigen dazu, ihre Ersparnisse bei einer einzigen Sparform anzulegen. Doch es ist wichtig, sein Geld auf mehrere Anlagearten zu verteilen. Das gilt nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch wegen der unterschiedlichen Rendite-Möglichkeiten. Tagesgeld oder Festgeld – Was ist die bessere Wahl? Ist deshalb eine Fragestellung, bei der es mehrere Antwortmöglichkeiten gibt.

Tagesgeld als kurzfristige Sparmöglichkeit

Ein Tagesgeldkonto ist eine sehr gute Möglichkeit, kurzfristig Geld zu „parken“. Das heißt, Geld das nicht direkt gebraucht wird oder das für einen bald kommenden Zweck angespart wird – das kann gut als Tagesgeld angespart werden.

Dadurch liegt es nicht unverzinst auf einem Girokonto, sondern bringt in der Zwischenzeit Zinsen. Und die sind gar nicht mal so schlecht in diesen Tagen.

Wer mittelfristig Geld anlegen möchte, der ist mit Festgeld allerdings besser dran.

Festgeld höhere Zinsen durch festgeschriebene Laufzeiten

Durch festgeschriebene Laufzeiten gibt es bei einem Festgeldkonto auch höhere Zinsen. Selbst bei kurzer Laufzeit können die Festgeldzinsen höher sein als die Zinsen für ein Tagesgeldkonto. Wichtig ist es, vor der Eröffnung Festgeld-Anbieter zu vergleichen. Und dann direkt bei der gewünschten Laufzeit zu schauen, welche Verzinsung die jeweilige Bank anbietet.

Ein Festgeldkonto ist vor allem geeignet, um für einen späteren Zeitpunkt Geld anzusparen. Wird ein bestimmter Betrag z. B. in drei Jahren erst gebraucht, aber das Geld ist jetzt schon da, kann es gut als Festgeld angelegt werden.

Nur Eines ist beim Festgeld sehr wichtig: Vor der Eröffnung eines Festgeldkontos sollte unbedingt darauf geachtet werden, ob es eine Kündigungsfrist gibt oder ob das Festgeld nach Ablauf der Laufzeit automatisch ausläuft. Auch hierauf gilt es bei einem Festgeld Vergleich zu achten.

Es gibt kein Entweder Tagesgeld Oder Festgeld!

Festgeld und Tagesgeld ergänzen einander gut. Deshalb kann ein Tagesgeldkonto eröffnet werden und ein Festgeldkonto. Möglich ist es natürlich, Konten bei unterschiedlichen Festgeld-Anbietern zu eröffnen, auch mit verschiedenen Laufzeiten.

Einen Festgeld Rechner zum Vergleich verschiedener Festgeldkonten-Anbieter finden Sie hier: