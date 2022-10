Smart Country Startup Award 2022 – Spannende Lösungen für die Zukunft

Skeptiker sehen in der Digitalisierung nach wie vor einen Fluch. Doch dass sie ein Segen sein kann, zeigen die Nominierungen für den Smart Country Startup Award 2022. Heute Vormittag hat der Digitalverband Bitkom die sechs Finalisten in den Kategorien Smart City und GovTech bekanntgegeben. Alle sechs Startups zeigen herausragende Ideen für eine bessere und sicherere Zukunft.

Die Finalisten des Smart Country Startup Award 2022

In der Kategorie Smart City:

Nadar

Das Leipziger Startup Nadar entwickelt ein digitales Frühwarnsystem zur Waldschadenserkennung für öffentliche Forstverwaltungen. Die KI, die Nadar dazu nutzt, greift auf optische und Radar-Satellitendaten zurück. Dadurch können „in nahezu Echtzeit Waldschäden wie illegale Rodung oder Sturm- und Feuerschäden aber auch schleichende Veränderungen wie Trockenheit oder Insektenbefall“ erkannt werden, so Bitkom in der Vorstellung der Finalisten des Smart Country Startup Award 2022.

PipePredict

Das Startup PipePredict aus Darmstadt bietet die „Echtzeitüberwachung von Rohrnetzen für eine zuverlässige und nachhaltige Versorgung von Wasser und Fernwärme“. Durch die Überwachung kann die Versorgung sichergestellt werden, indem Lecks erkannt werden und die Vorhersage über mögliche Rohrbrüche gegeben werden kann.

Urban Scale Timber

Das Münchner Startup Urban Scale Timber versteht sich laut Bitkom „als Operating System eines maßgeschneiderten und technologiegestützten Planungsprozesses, der mehrstöckige Holzgebäude für die Städte von morgen realisiert.“.

In der Kategorie GovTech:

LocateRisk

Das Startup LocateRisk aus Darmstadt hat sich die Sicherheit der IT-Landschaft der Kommunen auf die Fahnen geschrieben. Dabei wird nicht nur eine einmalige Risikoanalyse vorgenommen, sondern es gibt eine kontinuierliche Überwachung der Sicherheit.

Themis

Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Doch was ist mit dem Wissen aus den Jahrzehnten ihrer Arbeit? Diese Erfahrungen zu digitalisieren und sie für kommende Generationen zu sichern das hat sich das Berliner Startup Themis vorgenommen.

VoteBase

Wahlen finden in Deutschland immer noch händisch und auf Papier statt. Dies verschlingt Unsummen an Geld. Das Startup VoteBase nimmt sich genau dieser Problematik an und macht durch eine Wahl-App den Wahlprozess einfacher, schützt aber gleichzeitig die Wahl vor Manipulationen und Fehlern. Dabei wird die Blockchain-Technologie eingesetzt. Diese garantiert die Anonymität der WählerInnen.

Wann der Smart Country Startup Award 2022 verliehen wird

Der Smart Country Startup Award 2022 wird am 19. Oktober auf der Smart Country Convention (SCCON) in Berlin vergeben. Dort pitchen die sechs nominierten Startups um den Sieg in der jeweiligen Kategorie. Als Preisgeld gibt es für die beiden Sieger je 5.000 Euro plus die kostenfreie Startup-Mitgliedschaft im Digitalverband Bitkom.

Daniel Breitinger, Leiter Startups beim Bitkom: „Die zahlreichen Bewerbungen für den Smart Country Startup Award haben gezeigt: Viele Startups haben die passenden Lösungen für das Smart Country und für eine moderne und digitale öffentliche Verwaltung. Sechs davon werden ihre Ideen auf der großen Bühne der Smart Country Convention pitchen können“. Breitinger weiter: „In der Kategorie Smart City geht es um digitale Lösungen, die das Leben der Menschen direkt verbessern. In der Kategorie GovTech soll mit Hilfe von innovativen Technologien Prozesse schneller und intelligenter gestaltet werden.“