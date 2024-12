Nachhaltiges Tagesgeld: Ökologisch anlegen und attraktive Zinsen sichern!

In 15 Minuten ökologisch anlegen als Nachhaltiges Tagesgeld? Und dafür auch noch attraktive Zinsen bekommen? Ist das überhaupt möglich? Die UmweltBank sagt Ja und bietet ein ökologisches Tagesgeldkonto an.

Aktuell gibt es dort Zinsen von 2,25 % p. a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 Euro. Über 100.000 Euro beträgt der aktuelle Tagesgeldzins für das UmweltFlexkonto 1 % p. a.

Nachhaltiges Tagesgeld Vorteile

Tagesgeldkonten haben jeden Vorteil, dass es dafür keine Kündigungsfrist gibt. Wer ein ökologisches Tagesgeldkonto bei der UmweltBank eröffnet, hat einen weiteren Vorteil: Die UmweltBank vergibt das als Nachhaltiges Tagesgeld angelegte Geld als Kredit für nachhaltige Umweltprojekte. Damit wirkt das Geld, das Sie auf einem UmweltFlexkonto ansparen, im Sinne der SDGs – der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Durch die schnelle Kontoeröffnung haben Sie die Möglichkeit, ökologisch Geld anzulegen, in dem Sie auf dem Tagesgeldkonto der UmweltBank Ihren Notgroschen ansparen. Durch die schnelle Verfügbarkeit des gesamten ! angelegten Betrags haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, an Ihr so angespartes Geld zu kommen.

Ihr Nachhaltiges Tagesgeld bei der UmweltBank können Sie HIER eröffnen! *

UmweltBank App für das Tagesgeldkonto nutzen

Neben dem normalen Online-Banking bietet die UmweltBank auch die Möglichkeit, mit ihrer App die Bankgeschäfte zu erledigen. Über die UmweltBank App kann das ökologische Tagesgeldkonto genutzt werden. Das macht Bankgeschäfte noch einfacher. So können Sie schnell digital Geld anlegen als Nachhaltiges Tagesgeld – und das Geld genauso schnell wieder abrufen, wenn Sie es brauchen!

Abgesichert ist das angelegte Geld über die Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000 Euro je Kunde. Zur Sicherheit Ihres Tagesgeldkontos sind Auszahlungen nur auf das bei der Eröffnung des Kontos hinterlegte Girokonto (= Referenzkonto) möglich. Die Freigabe der Zahlungen erfolgt über das TAN-Verfahren SecureGo plus.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.