Mit Lean Manufacturing übermäßigen Lagerbestand abbauen und Abläufe optimieren

Lagerflächen und Flächen für Produktionsstätten sind rar in Deutschland. Dies stellen immer mehr Unternehmen fest, die Platz für ihren Lagerbestand benötigen. Aufgrund des Onlinehandels wird die Branche weiter wachsen. Doch woher dann die Fläche zum Lagern der produzierten Waren in der Industrie nehmen, wenn es sie nicht mehr gibt? Eine Möglichkeit, innerhalb eines Betriebs umzusteuern, ist es, das Unternehmen effizienter zu machen. Das heißt, Abläufe im Lager weiter zu optimieren und übermäßigen Lagerbestand abzubauen. Und diesen in Zukunft dann auch gar nicht mehr aufzubauen. Ein Stichwort hierfür ist Lean Manufacturing.

Weniger Flächen bei steigender Nachfrage

Industrieimmobilien sind nicht für einen Appel und ein Ei zu haben. Freie Industrieflächen und Gelände für Produktionsstätten werden immer weniger. Und sie werden immer teurer. Die Nachfrage indes ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Was kann ein Unternehmen, dass produzieren und / oder Waren vertreiben möchte, tun? Die anderen Unternehmen überbieten, wenn es um den Preis für Bauland geht? Oder hoffen, dass es überhaupt irgendwo noch Bauland zu kaufen gibt, auf dem eine Industriefläche gebaut werden kann? Manchmal ist es es viel einfacher, als es auf den ersten Blick aussieht.

Unstruktierte Lagerhaltung bringt unnötige Kosten mit sich

Das Stichwort ist die richtige Lagerhaltung. Ist diese unstruktiert und wenig optimiert, dann kostet dies Flächen, weil der Lagerbestand unnötiger Weise zu hoch ist. Das blockiert Lagerflächen, die bei der richtigen Optimierung des Lagerabläufe gar nicht erst benötigt werden würden.

Das heißt, es werden Flächen gebraucht – und bezahlt mit dem Bauland und dem Bau einer Produktionsstätte oder eines Lagers – die gar nicht erforderlich wären für die Betriebsabläufe.

Die Optimierung des Lagerbestands mit Lean Manufacturing

Um die Lagerabläufe zu optimieren, gibt es die Möglichkeit, den so genannten LEAN-Ansatz zu verwenden. Während des Lean-Prozess werden alle die Bereiche und Abläufe im Unternehmen aufgedeckt, die gar nicht benötigt werden. Stattdessen kann der Blick des Betriebs auf die richtigen Abläufe in der Produktion und in der Lagerhaltung gerichtet werden. Das Stichwort dabei ist Lean Manufacturing. Mit diesem können die Lagerbestände und die Zuflüsse von Waren und deren Abflüsse optimiert werden. Mit der Lean Production werden die Lagerflächen optimal genutzt und unnötige Bestände werden erst gar nicht aufgebaut.