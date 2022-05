Krypto: Coinbase und die WNBA investieren gemeinsam in die Zukunft

Ein der größten Krypto Börsen der Welt hat heute Abend seine Partnerschaft mit der WNBA bekanntgegeben. Coinbase und die WNBA wollen gemeinsam in die Zukunft investieren. Die Women’s National Basketball Association ist die weltweit wichtigste Basketball-Liga für Frauen und in den USA eine große Nummer. Auch in Deutschland findet die WNBA immer mehr Fans. Coinbase will nun in das WNBA Ökosystem investieren. Zu den neuen Partnern der Crypto Börse gehört neben der Liga selbst die Women’s National Basketball Players Association (WNBPA), zwei Teampartner, New York Liberty und Seattle Storm und Sue Bird und Jewell Loyd. Bird und Loyd sind zwei der größten Stars der WNBA überhaupt und auch vielen deutschen Basketball-Fans ein Begriff.

Rewrite the rules: Die Krypto Zukunft begrüßen

Coinbase glaubt, so die Krypto Börse selbst, „dass die Kryptoökonomie von talentierten und kreativen Frauen aufgebaut wird, die die Regeln neu schreiben und die Zukunft begrüßen – genau wie diejenigen in und um die WNBA. Während die WNBA auf dem Weg ist, ihre Liga langfristig umzugestalten, nachdem sie im Februar dieses Jahres die größte Kapitalerhöhung aller Zeiten für eine Sportanlage für Frauen angekündigt hat, arbeitet Coinbase weiter an ihrer Mission, mehr wirtschaftliche Freiheit in der Welt zu schaffen.“

Eine Partnerschaft, die durchaus ziehen dürfte. Hat die WNBA doch nicht nur in der USA, sondern weltweit viele Fans (zu denen ich mich btw. Auch zähle. ;)).Hierdurch könnte eine Breitenwirkung entstehen, immer mehr Menschen mit Kryptowährungen und der Krypto Börse bekannt zu machen. Ein spannendes Werbepotential also, dass sich Coinbase da gesichert hat.