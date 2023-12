Impulsgeberin für Innovationen: KfW bringt tokensierte Anleihe an den Start

Die Digitalisierung geht auch 2024 weiter: KfW bringt tokensierte Anleihe an den Start! Die KfW ist Deutschlands größte Förderbank. Und will auch im kommenden Jahr als Impulsgeberin für Innovationen voranschreiten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau will die erste tokenisierte Anleihe ausgeben. Dies teilte die KfW heute mit.

„Auch bei der Digitalisierung ihres Emissionsgeschäfts will Deutschlands größte Förderbank voranschreiten, um entsprechende Optimierungspotenziale zu entwickeln..“ heißt es dazu von der KfW.

Bereits 2023 konnte die Förderbank sehr erfolgreiche digitale Projekte etablieren. So wurde z. B. das erste Commercial Paper über die digitale Kommunikationsplattform Onbrane emittiert. Ein Commercial Paper ist ein Wertpapier zur Refinanzierung am Geldmarkt.

KfW bringt tokensierte Anleihe an den Start

Im kommenden Jahr soll die Digitalisierung weiter ausgebaut werden. Den Hauptkern bildet dabei eine tokenisierte Anleihe. Dies ist ein digitalisiertes Finanzprodukt, das auf einer Blockchain oder einer anderen dezentralen Datenbank abgebildet werden kann.

„Mit der Emission ihrer ersten tokensierten Anleihe testet die KfW die Möglichkeiten des deutschen Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) weiter aus und kommt ihrer Rolle als Impulsgeberin für Innovationen auch auf diesem Gebiet nach.“ schreibt die KfW dazu.