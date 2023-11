Frauen-Power an der Börse – Investorin verrät, aus welchen 5 Gründen Frauen oft erfolgreicher als Männer sind

Es ist noch gar nicht lange her, da war der Aktienmarkt ausschließlich den Männern vorbehalten. Für Frauen sei das zu kompliziert, und überhaupt wäre für die Finanzen der Mann zuständig. Mittlerweile gibt es zahlreiche Investorinnen an der Börse. Ihre Erfolge zeigen, dass sie nicht nur genauso gut in der Geldanlage sind, sondern häufig sogar noch besser als Männer. Für diese Tatsache gibt es mehrere Gründe.

“Frauen legen bei Investitionen den Fokus auf ganz andere Dinge als Männer. Sie setzen auf Diversität, Beständigkeit und Sicherheit”, weiß Dr. Carmen Mayer. Sie ist selbst erfahrene Börsianerin und hat es dort zur Millionärin gebracht. Im nachfolgenden Artikel verrät sie, welche 5 Eigenschaften Frauen zu Erfolg beim Aktienhandel verhelfen.

Frauen planen die Anlage langfristig und diszipliniert

Die meisten Frauen planen in ihrem Haushalt täglich unzählige Dinge: vom Wocheneinkauf über die Wochenendgestaltung bis hin zum Familienurlaub. Die gleiche Zielstrebigkeit legen sie häufig bei den finanziellen Investitionen an den Tag. Da werden Ziele definiert, in Etappen unterteilt und realistische Strategien zum Erreichen ausgetüftelt. Der Erfolg, der dieses geplante Vorgehen oft begleitet, spricht dabei für sich.

Frauen verfügen über mehr Geduld

Männer sind Macher – dieser Aussage würden viele Vertreter des sogenannten starken Geschlechts zustimmen. Damit verbunden ist allerdings häufig eine gewisse Getriebenheit. Ruhig zu verweilen, den Dingen ihren Lauf lassen und die Lage beobachten gehört demnach nicht zu den typischen Stärken eines Mannes – wohl aber einer Frau. Von Natur aus ist das weibliche Geschlecht normalerweise mit mehr Geduld und Besonnenheit ausgestattet. An der Börse können sich diese Eigenschaften bezahlt machen. So profitieren Frauen häufiger von langfristig positiven Entwicklungen und deren Zinseszins-Effekten.

Frauen werden nicht von ihrem Ego getrieben

Eine Frau, die in einer Gruppe anderer Frauen mit ihren aktuellen finanziellen Erfolgen prahlt – das ist ein eher seltenes Bild. Ersetzt man die Frauen jedoch durch Männer, ergibt sich eine typische Situation, wie sie auf nahezu jeder gesellschaftlichen Veranstaltung zu beobachten ist. Viele Männer profilieren sich über ihre Erfolge und suchen dementsprechend regelrecht nach aufsehenerregenden Investitionen. Frauen hingegen lassen sich zu solchen meist riskanten Anlagen kaum hinreißen und gehen bei der Auswahl ihrer Investitionen bedächtiger vor.

Frauen nehmen sich Zeit für Analysen

Meist sind es sogar umfangreiche Analysen, die eine Frau anstellt, bevor sie die Aktien eines Unternehmens kauft. Dabei sind nicht nur die aktuellen Entwicklungen relevant, häufig reichen die Daten, die eine Frau in dieser Hinsicht unter die Lupe nimmt, mehrere Jahre zurück. Dadurch entsteht ein sehr aussagekräftiger Eindruck von der Wertentwicklung eines Unternehmens. Die Investition wird demnach nicht dem Zufall überlassen, sondern auf der Grundlage intensiver Analysen durchgeführt.

Frauen können sich Fehler eingestehen

Trotz der umfangreichen Datenlage, die eine Frau häufig zu ihren Aktien anlegt, kann es passieren, dass eine Investition nicht den gewünschten Erfolg bringt. Für einen Mann kommt eine solche Entwicklung meist einem Fehler gleich, den er sich ungern eingestehen möchte. Stattdessen hält er an den Aktien fest und hofft, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Eine Frau hingegen stört sich meist nicht daran, wenn die Entwicklung anders aussieht als prognostiziert. Dementsprechend fällt es ihr leichter, sich von schlechten Investitionen zu trennen.

Carmen Mayer – Von der Biochemikerin zur Finanz- und Börsenexpertin © Dr. Mayer Consulting GmbH

Über Carmen Mayer: