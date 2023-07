Baufinanzierung 2023: Sinken die Bauzinsen endlich wieder?

Vielerorts sind die Preise für Immobilien gesunken. Doch dem Traum vom Eigenheim standen die gestiegenen Bauzinsen entgegen. Dies könnte sich bald ändern, in der Baufinanzierung 2023 macht sich Hoffnung breit. Die Zinsen für Baukredite sinken wieder.

Auf heute hat z. B. die ING die Zinsen für die Baufinanzierung gesenkt. In allen Segmenten geht es bei den Baukrediten der Direktbank um bis zu 0,23 % runter mit den Zinsen.

Nun mag das wenig anmuten, wenn nur die Zahl gelesen wird. Doch bei so hohen Kreditsummen wie der Baufinanzierung ist jeder einzelne Basispunkt der weniger gezahlt werden muss, viel Geld wert.

Baufinanzierung 2023 bei der ING aufnehmen, mehr Infos erhalten Sie hier. *

Baufinanzierung 2023: Trend geht zu niedrigeren Bauzinsen

Nach einer goldenen Zeit der historisch niedrigen Bauzinsen kam es zu einem schnellen Anstieg der Zinsen für Baukredite. Sogar die 5 % Marke war plötzlich in greifbarer Reichweite. Wie sollten Normalverdiener da noch eine Immobilie finanzieren können, haben sich viele gefragt.

Doch nun könnte der Trend der steigenden Zinsen ein Ende gefunden haben. In der Baufinanzierung 2023 kommt es zu einem Wechsel. Statt einem Anstieg kommt es zu einem Sinken der Zinsen.

Sinkende Bauzinsen: Jetzt Baufinanzierung aufnehmen?

Die Situation an den Geld- und Kapitalmärkten wirkt sich positiv auf die Bauzinsen aus. Die sinkenden Zinsen kommen zu einer Zeit der gesunkenen Immobilienpreise. Doch lohnt es sich wirklich, jetzt einen Baukredit aufzunehmen und sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu kaufen? Oder ist nun doch eher Abwarten angesagt, wie sich die Zinsen und die Preise für Immobilien entwickeln werden?

Eine pauschale Antwort wird es auf diese Fragen wohl nicht geben. Niemand kann in die Zukunft sehen und sagen, wie sich die Immobilienpreise und die Zinsen für die Baufinanzierung weiter entwickeln werden.

Wird die passende Immobilie gefunden, sollte vielleicht zugegriffen werden. Schließlich könnte es sein, dass diese in einem Monat bereits verkauft ist an jemanden anderen. Auch wenn das Finanzieren nach wie vor teuer ist. Es ist die Frage, was man selbst möchte. Ist das Eigenheim oder die Eigentumswohnung das Wichtigste, was man sich wünscht? Dann ist vielleicht genau jetzt die Zeit, bei den sinkenden Preisen, zuzugreifen. Angesichts steigender Mieten ist eine eigene Immobilie immer noch eine gute Alternative. Schließlich ist diese ein Wert, der bleibt, während mit den hohen Mieten kein Eigentum erworben wird, sondern nur jemand Anderes daran verdient.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.