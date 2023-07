Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen #Tagesgeld

Bei vielen Direktbanken sind die Zinsen für Tagesgeldkonten gestiegen. Doch nicht immer gilt die Zinserhöhung auch für Bestandskunden. Und selbst für Neukunden sind die höheren Zinsen oft zeitlich stark begrenzt. Nicht so bei der Bank of Scotland, die auf heute ihre Tagesgeldzinsen erhöht hat.

Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen

Ab heute erhalten alle Kunden der Bank of Scotland 2,00 % p.a. Zinsen auf ihr Tagesgeld bei der Bank of Scotland. Dies gilt nicht nur bis zu einem bestimmten Betrag, sondern Neukunden und Bestandskunden können sich über einen attraktiven Zinssatz für ihr gesamtes Guthaben auf dem Tagesgeldkonto freuen.

Ihr Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland können Sie -> hier eröffnen.*

Die Vorteile des Bank of Scotland Tagesgeld

Die Verzinsung des Guthabens erfolgt bereits ab dem ersten Cent. Das heißt, bei der Direktbank gibt es für Tagesgeldkonten keine Mindesteinlage.

Die Kontoführung des Tagesgeldkontos ist kostenfrei.

Die Geldanlage ist nach Angaben der Bank sicher.

Die Tagesgeldkonten bei der Bank of Scotland sind mit flexibler Verfügbarkeit. Das heißt, eine Kündigung ist nicht erforderlich. Das angelegte Geld kann jederzeit abgerufen werden, in Teilbeträgen oder als Gesamtbetrag auf dem Konto.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.