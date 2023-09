Attraktive Sparzinsen auch für Kleinsparer: Tagesgeld mit 4 Prozent Zinsen

Sparen lohnt sich wieder! Auch wenn bei Weitem noch nicht alle Banken mitgezogen haben bei der Zinswende. So gibt es doch bei zahlreichen Geldinstituten inzwischen wieder attraktive Sparzinsen – auch für Kleinsparer! Auch die IKB hat inzwischen die Zinsen für ihr Sparangebot deutlich erhöht und bietet aktuell ihr Tagesgeld mit 4 Prozent Zinsen an.

Das IKB Tagesgeldkonto mit Top-Konditionen – hier eröffnen!*

Die attraktiven Zinsen für das IKB Tagesgeld gibt es für Neukunden der Bank. Die 4 Prozent Tagesgeldzinsen gilt für Anlagen bis zu 100.000 Euro und mit einer Zinsgarantie von drei Monaten. Danach erhalten die Sparer den Bestandskundenzins von derzeit ebenfalls hohen 2 Prozent jährlich. Dieser Zinssatz ist variabel. Das heißt, bei weiteren Zinserhöhungen der IKB steigen die Zinsen für das Tagesgeld automatisch mit.

Der 2. große Vorteil des Tagesgeld der IKB:

Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise. Dadurch ist es möglich, den Zinseszinseffekt mitzunehmen, wenn die Zinsen nach der Gutschrift auf dem Tagesgeldkonto belassen werden.

Das Tagesgeld der IKB hat eine Deutsche Einlagensicherung. Das Geld auf dem Tagesgeldkonto der IKB Deutsche Industriebank ist jederzeit verfügbar. Eine Kündigung ist nicht erforderlich, um an das angelegte Geld zu kommen. Dadurch ist dieses Tagesgeld deutlich flexibler als es bei herkömmlichen Sparbüchern der Fall ist.

Ein Tagesgeldkonto zu eröffnen, anstatt Geld zinslos auf dem Girokonto zu belassen, ist bei einer guten Bank mit attraktiven Zinsen eine gute Möglichkeit. So kann Geld, das im Moment nicht benötigt wird, mit guten Tagesgeldzinsen geparkt werden. Und wenn es benötigt wird, ist es schnell wieder verfügbar. Und: Ein Tagesgeldkonto muss nicht bei der eigenen Hausbank eröffnet werden, da es unabhängig vom Girokonto ist.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.