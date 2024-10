Alternativen zum Festgeld: Lohnt sich die Sicherheit noch?

Alternativen zum Festgeld gesucht. Festgeld war lange Zeit ein Synonym für sichere Geldanlage. Die Zinsen waren zwar oft bescheiden, aber dafür konnte man sich auf seine Ersparnisse verlassen. Doch in Zeiten niedriger und teils sogar negativer Zinsen fragen sich viele Anleger: Lohnt sich Festgeld überhaupt noch? Und welche Festgeld Alternativen gibt es?

Warum Festgeld weniger attraktiv geworden ist

Die Gründe für den Bedeutungsverlust von Festgeld sind vielfältig:

Sinkende Zinsen: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat über Jahre hinweg die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat auch die Zinsen für Festgeld gedrückt.

Inflation: Die Inflation frisst die Zinserträge auf. Wenn die Inflation höher ist als die Zinsen, verliert das Geld an Wert.

Suche nach höherer Rendite: Viele Anleger sind auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten, die höhere Renditen versprechen. Festgeld kann da oft nicht mithalten.

Attraktive Alternativen zum Festgeld

Es gibt eine Vielzahl von Alternativen zum Festgeld, die je nach Risikobereitschaft und Anlagehorizont in Frage kommen:

Tagesgeld: Tagesgeldkonten bieten zwar in der Regel etwas niedrigere Zinsen als Festgeld, dafür ist das Geld jederzeit verfügbar.

Geldmarktfonds: Geldmarktfonds investieren in kurzfristige Wertpapiere wie Schatzwechsel oder Geldmarktfondsanteile. Sie bieten in der Regel eine höhere Rendite als Tagesgeld und sind dennoch vergleichsweise sicher.

Aktien: Aktien bieten die Chance auf hohe Renditen, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden.

ETF (Exchange Traded Funds): ETFs bilden einen Index oder ein bestimmtes Anlageuniversum ab und können in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe investieren.

Immobilien: Immobilien können eine langfristige Wertanlage sein, sind aber mit hohen Anschaffungskosten und laufenden Kosten verbunden.

Immobilien können eine langfristige Wertanlage sein, sind aber mit hohen Anschaffungskosten und laufenden Kosten verbunden. P2P-Kredite: Bei P2P-Krediten verleiht man sein Geld direkt an Privatpersonen oder Unternehmen. Die Renditen können höher sein als bei klassischen Bankprodukten, das Risiko ist aber ebenfalls erhöht.

Warum Festgeld trotz allem noch attraktiv sein kann

Auch wenn Festgeld in den letzten Jahren an Glanz verloren hat, gibt es immer noch gute Gründe, diese Anlageform in Betracht zu ziehen:

Sicherheit: Festgeld ist eine der sichersten Anlageformen. Das eingesetzte Kapital ist zu 100 % geschützt.

Einfachheit: Festgeld ist einfach zu verstehen und zu handeln.

Festgeld ist einfach zu verstehen und zu handeln. Planbarkeit: Die Zinsen sind bei Festgeld über die gesamte Laufzeit fixiert. Das ermöglicht eine gute Planung.

Flexibilität: Es gibt Festgeldangebote mit unterschiedlichen Laufzeiten. So kann man die Anlage an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Festgeldvergleich: Finden Sie das beste Angebot

Die Zinsen für Festgeld können je nach Bank und Laufzeit stark variieren. Ein Festgeldvergleich lohnt sich daher immer!

Unser Tipp: Vergleichen Sie nicht nur die Zinsen, sondern auch die Konditionen wie Kündigungsfristen und mögliche Strafzahlungen bei vorzeitiger Auflösung.

Fazit:

Festgeld ist nicht tot, aber es hat an Attraktivität verloren. Für risikoscheue Anleger, die Wert auf Sicherheit legen, kann Festgeld aber immer noch eine gute Wahl sein. Wer höhere Renditen erzielen möchte, sollte sich jedoch auch andere Anlagemöglichkeiten ansehen.

Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte lassen Sie sich bei wichtigen finanziellen Entscheidungen von einem Experten beraten.