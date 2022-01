Kryptowährungen boomen. Dies wird auch im neuen Jahr mit Sicherheit so sein. Doch welche sind die besten Kryptos 2022?

Auf welche Kryptowährungen lohnt sich 2022 ein Blick ? Und welche Kryptos werden in diesem Jahr eine starke Marktkapitalisierung hinlegen?

Die besten Kryptos 2022 nach Preis

Stand heute, Neujahr 2022, sind die besten Kryptos 2022 nach Preis:

Bitcoin (BTC) Bitcoin BEP2 (BTCB) Wrapped Bitcoin (WBTC) yearn.finance (YFI) Ethereum (ETH) Maker (MKR) Gnosis (GNO) Binance Coin (BNB) Bitcoin Cash (BCH) Kusama (KSM)

Die besten Kryptos 2022 nach Marktkapitalisierung

Stand heute, 1. Januar 2022, sind die besten Kryptos 2022 nach Marktkapitalisierung

Bitcoin Ethereum Binance Coin Tether (USDT) Solana (SOL) Cardano (ADA) USD Coin (USDC) XRP (XRP), früher als Ripple bekannt Terra (LUNA) Polkadot (DOT)

Welche Kryptowährungen werden 2022 im Preis steigen?

Die besten Kryptos zum Jahresstart 2022 stehen fest. Doch welche Kryptowährungen werden 2022 im Preis steigen und eine Rallye fahren?

Man müsste ein Orakel sein, um dies vorhersagen zu können. Ja, es gibt sie, die unzähligen Geheimtipps irgendwelcher vermeintlicher Krypto-Experten, welche Kryptos im Wert steigen werden. Doch in die Zukunft kann niemand schauen. Wir können uns aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Jahr freuen, in dem es noch spannender in Sachen Kryptowährungen werden wird. Welche Kryptos am Ende des Jahres zu den besten Kryptos in 2022 zählen werden, wird sich in den nächsten 12 Monaten zeigen!

