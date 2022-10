Zinsen für Baufinanzierung: Kürzere Zinsbindungen bringen keine niedrigeren Zinsen mehr #Baukredit

Was lange galt in der Baufinanzierung, zählt in diesen Zeiten nicht mehr. Während früher kürzere Zinsbindungen oft erheblich günstigere Bauzinsen brachten. Ist dies inzwischen anders. Kürzere Zinsbindungen bringen keine niedrigeren Zinsen mehr.

Zinsen für Baufinanzierung nah am Einheitszins

Inzwischen sind sich die Zinsen so ähnlich beim Vergleich von Baufinanzierungen mit kurzen Laufzeiten und langen Zinsbindungen, dass Dr. Klein Wowi Digital vermeldet, dass sich die Zinsen für Baukredite inzwischen nahe am Einheitszins bewegen. „Auf dem Weg zum laufzeitunabhängigen Einheitszins“ beschreibt Peter Stöhr, Vorstand Dr. Klein Wowi diesen Einschnitt am Finanzierungsmarkt.

Peter Stöhr von der Dr. Klein Wowi Finanz AG sieht in seinem Zinskommentar die Zinsen für Baufinanzierung „Auf dem Weg zum laufzeitunabhängigen Einheitszins“ © Dr. Klein Wowi Finanz AG

Keine Verringerung mit kürzeren Zinsbindungen

Mit kürzeren Baukredit Laufzeiten lässt sich deshalb kaum mehr eine Verringerung der Zinsen bewirken. Stöhr empfiehlt in seinem heutigen Zinskommentar, „gleich zu langen Laufzeiten für anstehende Finanzierungen zu greifen. Bei klassischen Darlehen besteht eh ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren Dies kann genutzt werden, sollten die Zinsen dann doch niedriger sein.“

Was Sie tun können:

Niemand kann im Moment sagen, wohin die Zinsen für Baufinanzierung gehen. Diese Zeit ist voller Unwägbarkeiten. Es kann sein, dass die Bauzinsen in 10 Jahren wieder niedriger sind als jetzt. Es kann aber auch sein, dass die Zinsen noch deutlich ansteigen werden.

Die Empfehlung von Peter Stöhr, Baufinanzierungen gleich mit langen Laufzeiten abzuschließen, ist deswegen der einzige Schluss, der nach aktuellem Stand getroffen werden kann. Sich jetzt darauf zu verlassen, dass die Bauzinsen in ein paar Jahren wieder niedriger sind, könnte ein teurer Trugschluss sein. Doch letztlich kann niemand sagen, wo die Zinsen für Baukredite in 5, 10 oder 20 Jahren stehen. Es ist und bleibt offen, wohin die Zinsentwicklung bei Baufinanzierungen geht.