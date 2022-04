Wo kann ich ein kostenloses Jugendkonto mit ApplePay eröffnen? #Girokonto #JuniorGiro

Girokonten sind teuer geworden in Deutschland. Dies nervt viele vor allem im Bereich Kinderkonto und Jugendkonto. Die Frage, die sich für Heranwachsende spätestens zum Beginn einer Ausbildung oder einem Nebenjob stellt: Wo kann ich ein kostenfreies Jugendkonto mit ApplePay eröffnen? Gerade beim Girokonto ist das Geld sparen immer schwieriger geworden. Doch es gibt Ausnahmen, auch im Bereich Kinder- und Jugendkonto.

Die comdirect z. B. bietet ein kostenloses Jugendkonto an, das für Kinder und Jugendlich von 7 bis 18 Jahren eröffnet werden kann. Zu dem Girokonto für Jugendliche und Kinder gibt es zwei kostenlose Karten, eine Bankkarte, das ist in diesem Fall eine VISA Debitkarte, und eine girocard, ebenfalls eine Debitkarte. Mit diesen Debitkarten ist es möglich, über das Guthaben auf dem Kinder- und Jugend-Girokonto zu verfügen. Überziehen lässt sich das Konto nicht, da dies auch von gesetztlicher Seite her verboten ist, das Heranwachsenden Überziehungskredite auf dem Girokonto gewährt werden.

Das Kinder- und Jugend-Girokonto JuniorGiro kannst du hier eröffnen. *

Wo kann ich ein kostenfreies Jugendkonto mit ApplePay eröffnen?

Mit dem comdirect Jugendkonto kann ApplePay genutzt werden. Außerdem bietet die Direktbank für das Kinder- und Jugend-Girokonto die Möglichkeit an, mit GooglePay zu bezahlen, auch kontaktloses Bezahlen z. B. mit der VISA Debitkarte ist möglich.

Mit dem kostenlosen JuniorGiro sind weltweit drei Abhebungen kostenfrei mit der VISA Debitkarte. Ab der 4. Abhebung vom Jugendkontoder comdirect fällt ein Entgelt von 4,90 Euro pro Transaktion an. Innerhalb von Deutschland sind kostenfreie Abhebungen unbegrenzt möglich mit der girocard Debitkarte, insofern dafür die rund 9.000 Geldautomaten der Commerzbank, Deutschen Bank, HypoVereinsbank und Postbank genutzt werden.

Kinder- und Jugendkonto mit Mobile App

Die Kontosteuerung des Kinder- und Jugend-Girokontos ist über die Mobile App comdirect Mobox möglich. Dies ermöglicht es dir, deine Bankgeschäfte bereits heute mit dem Smartphone zu erledigen, und nicht auf einen Computer oder ein Notebook angewiesen zu sein.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei dieser Bank angibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.