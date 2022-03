Die Pandemie hat auch den Wohnungsbau ausgebremst. Dies zeigen auch die heute vom GDV veröffentlichten Zahlen der ausgezahlten Wohnungsbaukredite der Lebensversicherer in 2021.

„Die ausgezahlten Darlehen an Bauherren und Wohnungskäufer gingen 2021 zum Vorjahr um gut 14 Prozent auf rund 8,6 Milliarden Euro zurück“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Corona hat für Verzögerungen der Bautätigkeit und Verunsicherung von Bauherrinnen und Bauherren gesorgt. Somit wurden bereits zugesagte Darlehen später abgerufen.“

Auch Rückgang bei den Neuzusagen für Wohnungsbaukredite

Neben dem Rückgang bei der Auszahlung der Baukredite durch Lebensversicherer gab es im vergangenen Jahr auch einen Rückgang bei der Neuzusage für Wohnungsbaukredite. Nach Angaben des GDV gab es gegenüber 2020 ein Minus von 4,1 Prozent. Neu zugesagt wurden von den Versicherern Wohnungsbaukredite im Volumen von 9,2 Milliarden Euro.

Bauzinsen steigen an

Wer aber bauen oder kaufen möchte in den nächsten Jahren, sollte nicht zu lange warten mit dem Abschluss eines Wohnungsbaukredits. Die Zinsen für Baufinanzierungen steigen weiter an. Ein Ende des Trends ist bis auf Weiteres nicht in Sicht. Auch für Anschlussfinanzierungen sollte jetzt vorgesorgt werden, um nicht noch höhere Zinsen zu bezahlen. Möglich ist dies mit einem Forward-Darlehen.

Weniger ausgezahlte Wohnungsbaukredite der Lebensversicherer in 2021 © GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

