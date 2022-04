Verkauft Amazon NFTs? Amazon-CEO optimistisch was die Zukunft von Kryptos und NFTs angeht

Beim Online-Versandhändler gibt es inzwischen alles Mögliche zu kaufen. Doch verkauft Amazon NFTs?

Noch ist dies nicht der Fall. Doch dies könnte sich in Zukunft ändern. Amazon-CEO Andy Jassy ist optimistisch, was die Zukunft von Kryptos und NFTs angeht. Zwar hält er selbst weder Kryptos noch NFTs, wie er in einem Interview mit CNBC Thursday erzählte. Doch er sei an der Zukunft von Kryptowährungen und NFTs interessiert. Und: Amazon könnte möglicherweise in Zukunft NFTs verkaufen.

Jassy über Kryptowährungen: „Wir sind wahrscheinlich nicht nahe daran, Krypto als Zahlungsmechanismus in unser Einzelhandelsgeschäft aufzunehmen, aber ich glaube, dass Sie mit der Zeit sehen werden, wie Krypto größer wird“.

Bereits vor geraumer Zeit hatte Amazon Interesse an Kryptos signalisiert. Bisher kann bei Amazon nicht mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bezahlt werden. Dies könnte sich aber ändern. Auch in Sachen NFTs Verkauf könnte sich bei Amazon was tun.

Verkauft Amazon NFTs?

„Weißt du, ich gehe davon aus, dass NFTs weiterhin sehr stark wachsen werden“, sagte Jassy im Internet mit Andrew Ross Sorkin von CNBC. Der Markt für die Non-Fungible Token ist im vergangenen Jahr sprunghaft angewachsen – und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht.

Wenn der Trend weitergehen sollte, ist sehr davon auszugehen, dass auch der Online-Versandhändler an diesen immer größer werdenden Kuchen mitverdienen will. Dann wird die Frage „Verkauft Amazon NFTs?“ wohl früher oder später mit einem klaren Ja beantworten werden können.

Wie das umsetzbar sein soll, das ist eine andere Frage. Diese werden sich die Experten von Amazon stellen müssen.

Auf der Auktionsplattform und dem Online-Marktplatz eBay ist man indes schon einen ganzen Schritt weiter. Hier können schon seit einiger Zeit NFTs verkauft werden. Damit das auch rechtlich auf sicheren Füßen steht, hatte eBay die eigenen Richtlinien geändert. Auch soll auf eBay das Bezahlen mit Kryptowährungen früher oder später möglich sein.

