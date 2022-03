Veränderungen im DAX – Daimler Truck und Hannover Rueck steigen auf

Zum 21. März 2022 gibt es Veränderungen im deutschen Leitindex. Daimler Truck und Hannover Rueck steigen in den DAX auf. Die Daimler Truck Holding AG wird anstatt der Beiersdorf AG gelistet, Hannover Rück statt der Siemens Energy AG. Dies gab die Deutsche Börse bekannt.

Daimler Truck hatte sich im Dezember vergangenen Jahres abgespalten von der ehemaligen Daimler AG. Diese tritt inzwischen als Mercedes-Benz Group auf und ist weiter im DAX vertreten.

Die Erstnotierung der Daimler Truck Holding AG fand am 10. Dezember 2021 statt. Bereits zwei Monate nach dem Börsengang zog Daimler Truck in den MDAX ein. Nun erfolgt der Aufstieg in den wichtigsten deutschen Aktienindex.

Die Aktien von Daimler Truck werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt unter dem Börsenkürzel DTG. Die ISN (International Securities Identification Number) der Papiere lautet DE000DTR0CK8. Die WKN, das heißt, die deutsche Wertpapierkennnummer, lautet DTR0CK. Die jährliche Ergebniskonferenz von Daimler Truck findet am 24. März statt.

Die Beiersdorf AG und die Siemens Energy AG steigen in den MDAX ab.