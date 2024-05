Vanadium-Redox-Flow-Batterien: Ohne Energiespeicher ist keine Energiewende möglich

Die Energiewende in Deutschland kann ohne den Einsatz von Energiespeichern nicht weitergehen. Dies ist die eindeutige Meinung von Experten, die im zuständigen Bundestagsausschuss einen massiven Ausbau von Batteriespeichern forderten. Dieser Forderung wurde von den Abgeordneten Gehör geschenkt, da allen Beteiligten klar ist, dass Speicher auf allen Ebenen – Erzeugung, Netz und Verbrauch – benötigt werden. Vanadium-Redox-Flow-Batterien können als Energiespeicher eingesetzt werden und die Energiewende vorantreiben.

Die Vorteile von Energiespeichern

Die Funktionsweise von Energiespeichern ist simpel: Überschüsse an Wind- und Solarenergie, die zu Zeiten hoher Erzeugung nicht benötigt werden, können gespeichert und dann abgerufen werden, wenn der Bedarf steigt, beispielsweise am Morgen oder in windstillen Perioden.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien: Eine vielversprechende Technologie

Vanadium-Redox-Flow-Batterien eignen sich besonders gut für die Speicherung von Energie aus Solar- und Windkraftanlagen. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren und eine hohe Ladezyklenfestigkeit von über 15.000 Zyklen aus. Zudem sind sie nicht brennbar, was sie im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien für Netzanwendungen sicherer macht.

Marktpotenzial und geostrategische Bedeutung

Der Markt für Vanadium-Redox-Flow-Batterien wächst weltweit rasant. Allein in China stieg der Markt für Energiespeicher bis 2023 um 260 %. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da der Ausbau der erneuerbaren Energien mit einem entsprechenden Bedarf an Energiespeichersystemen einhergeht. Analysten prognostizieren, dass sich das Marktvolumen für Vanadium bis 2030 auf rund 80 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird, wovon auch die Batterieindustrie profitieren dürfte.

Ein weiterer Vorteil von Vanadium ist seine geostrategische Bedeutung. Da Russland und China rund 78 % des Weltmarktes dominieren, ist Vanadium aus anderen Ländern besonders begehrt.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien: Ohne Energiespeicher ist keine Energiewende möglich © Vanadium Resources Limited

Vanadium Resources: Ein Unternehmen mit Perspektive

Ein Unternehmen, das in diesem Sektor tätig ist, ist Vanadium Resources Limited (“Vanadium Resources”). Das australische Unternehmen entwickelt das Vanadiumprojekt Steelpoortdrift (86,49 % Beteiligung) nordöstlich von Johannesburg in Südafrika. Steelpoortdrift beherbergt laut Unternehmensangaben eine der hochwertigsten und wirtschaftlichsten Vanadiumlagerstätten der Welt. Das Projekt befindet sich auf einem guten Weg, im ersten Halbjahr 2025 mit dem Bau der Mine zu beginnen. Die erwartete Lebensdauer der Mine beträgt mindestens 25 Jahre, mit einem Potenzial für bis zu 180 Jahre bei den geplanten Abbauraten. Der Projektwert (NPV) wird nach Steuern auf 1,212 Milliarden US-Dollar beziffert.

Fazit

Der Ausbau von Energiespeichern ist für die Energiewende in Deutschland unabdingbar. Vanadium-Redox-Flow-Batterien bieten sich aufgrund ihrer technischen Eigenschaften und des globalen Wachstums des Energiespeichermarktes als vielversprechende Lösung an. Vanadium Resources ist mit dem Projekt Steelpoortdrift gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren.

Hinweis:

Die obigen Informationen stellen keine Finanzberatung dar. Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Bitte führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.