Es wird spannend in Sachen Anleihenhandel. Der Neobroker Trade Republic startet in neuer App, Kunden können ab sofort Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mobil handeln ab 1 Euro.

Trade Republic heute dazu: „Ab sofort können Kunden in täglich 500 liquide Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Damit erhalten Anleger die Möglichkeit, sich langfristig hohe Zinsen zu sichern.“

Ein Depot bei Trade Republik beantragen können Sie hier! *

Dies ist wichtig, da davon auszugehen ist, dass die aktuelle Leitzinserhöhung durch die EZB auch die vorerst letzte sein wird. Es könnte sogar sein, dass der Leitzins in nur wenigen Monaten wieder gesenkt werden wird – wenn das Inflationsziel, das sich die Europäische Notenbank gesetzt hat, erreicht ist.

Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mobil handeln

Mit der Einführung des Handels von Staats- und Unternehmensanleihen ist Trade Republic der erste europäische Broker, der dies anbietet.

Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic: „Besonders im aktuellen Umfeld sind Anleihen eine wichtige Anlageklasse, um langfristig von hohen Zinsen zu profitieren. Heute öffnen wir diese Anlageklasse als erster Broker in Europa für Privatanleger”. Hecker weiter: „Bis heute waren Anleger auf teure Banken oder Berater angewiesen, um Zugang zum Anleihemarkt zu erlangen. Mit dem neuen Angebot machen wir einen weiteren Schritt, um immer mehr Menschen Zugang zum Kapitalmarkt zu verschaffen.”

Durch den mobilen Anleihenhandel über die Trade Republic App brauchen AnlegerInnen nicht mehr zu ihrer Bank oder einen Anlageberater, um in Staats- und Unternehmensanleihen investieren zu können. Da der Handel mobil abgewickelt wird mit der App, ist der Anleihemarkt für viele deutlich barriereärmer, als es bisher der Fall war.

Staatsanleihen handeln spannende Anlagemöglichkeit

Gerade Staatsanleihen sind eine spannende Möglichkeit für InvestorInnen, Geld mittel- und langfristig anzulegen. Je nach Staatsanleihe sind die Anleihen sehr sicher bis sehr lukrativ von der Rendite her.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei,die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.