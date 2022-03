Mastercard setzt Geschäft in Russland aus #Kreditkarten

Der Kreditkarten-Anbieter Mastercard zieht Konsequenzen aus der russischen Invasion in der Ukraine. Das Unternehmen teilte am Samstag mit, das Geschäft in Russland auszusetzen. Das bedeutet, Kreditkarten, die von russischen Banken ausgestellt wurden, nicht mehr vom Mastercard-Netzwerk unterstützt.

Im Rückkehrschluss hat dies zur Folge, dass jede außerhalb des Russlands ausgestellte Mastercard nicht mehr bei russischen Händlern funktioniert und auch an Geldautomaten nicht mehr genutzt werden kann.

Mastercard schreibt dazu:

„Wir nehmen uns diese Entscheidung nicht leicht. Mastercard ist seit mehr als 25 Jahren in Russland tätig. Wir haben dort fast 200 Kollegen, die dieses Unternehmen für viele Stakeholder so wichtig machen. Während wir diese Schritte unternehmen, werden wir uns weiterhin auf ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen konzentrieren, einschließlich der weiteren Bereitstellung von Gehältern und Sozialleistungen. Wenn es angemessen und gesetzlich zulässig ist, werden wir ihre Leidenschaft und Kreativität nutzen, um an der Wiederherstellung des Betriebs zu arbeiten.“

Mastercard ist ein Kreditkarten-Anbieter, der wie VISA die Karten selbst nicht vertreibt, sondern Lizenzen für Kreditkarten des eigenen Zahlungsdienstes vergibt. Dazu gehören Kreditkarten im eigentlichen Sinne, Debitkarten und Prepaid Kreditkarten. Prepaid Kreditkarten sind Guthabenkarten und können an fast allen Akzeptanzstellen eingesetzt werden, an denen auch mit einer normalen Mastercard Kreditkarte bezahlt oder Geld abgehoben werden kann.

Auch VISA und American Express stellen ihre Geschäfte in Russland ein, wie beide Kreditkarten-Unternehmen inzwischen bekanntgaben.