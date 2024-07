Kurze Wege mit einem Büro in Flughafennähe

Wer geschäftlich viel reisen muss, dem beschert ein Büro in Flughafennähe kurze Wege. Statt jedes Mal nach dem Flug auch noch zum Bürostandort fahren zu müssen, kann Zeit gespart werden mit einem Büro am Flughafen.

Inzwischen gibt es immer mehr Möglichkeiten, solche Büros zur Miete in Flughafennähe zu buchen. Zum Beispiel ist es möglich, eine solche Geschäftsadresse mieten Stuttgart oder in einer anderen Stadt.

Büro in Flughafennähe statt langer Wege

Wer einen Bürostandort fernab des Flughafens hat, der merkt schnell, wie aufwändig auch die Fahrten sind. Die Zeiten müssen eingeplant werden vor und nach den Flügen. Und kommt es dann zu einem Stau, ist die Planung im Eimer und wenn man Pech hat, verpasst man auch noch den Flug.

Wer ein Büro in der Nähe des Flughafens mietet, der hat diesen Ärger nicht. Die Fahrtzeiten verkürzen sich je nach bisherigem Bürostandort deutlich. Und wenn Gäste oder Kunden mit dem Flugzeug kommen, sind sie schnell im Büro und müssen nicht noch teure Taxifahrten auf sich nehmen.

Statt einem großen Bürostandort mehrere gemietete Standorte nutzen

Die Mieten sind hoch, auch für Geschäftsräume. Und je größer ein Unternehmen ist, umso teurer ist es, große Bürostandorte zu unterhalten. Gibt es nur einen Standort, ballt sich dort alles, aber die Wege sind immens, wenn häufig Geschäftsreisen unternommen werden müssen. Das geht auch auf die Kosten eines Unternehmens, an einem großen Büroobjekt festzuhalten. Auch das selbst bauen ist in diesen Zeiten kaum mehr bezahlbar aufgrund der hohen Baukosten.

Da kann das Mieten von kleinen Büros in Flughafennähe und Geschäftsadressen quer im Land sehr viel Geld sparen helfen. Das Unternehmen ist nicht langfristig an einem Mietvertrag oder an eine gekaufte oder gebaute große Immobilie gebunden, sondern kann viel flexibler agieren. Auch können die Mitarbeiter viel flexibler eingestellt werden, wenn es mehrere Bürostandorte gibt. Umzüge können so wegfallen und die Mitarbeiter vor Ort arbeiten, anstatt lange pendeln oder umziehen zu müssen.