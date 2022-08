Gasanbieter Wechsel sinnvoll bei dem steigenden Gaspreis?

Der Gaspreis steigt dramatisch an. Ab 1. Oktober können die Energieversorger ihre höheren Kosten auf die Verbraucher umlegen. Das heißt: Der Preis für Gas wird deutlich ansteigen. Und ein Ende des steigenden Gaspreis ist vielleicht für lange Zeit nicht in Sicht. Macht ein Gasanbieter Wechsel Sinn? Das ist die große Frage, die sich viele Haushalte und Unternehmen in diesen Tagen stellen. Und auf was muss ich bei einem Wechsel des Gasanbieters unbedingt achten?

Wann wird der Gaspreis wieder sinken?

Ein Ende des hohen Gaspreis ist vorerst nicht in Sicht. Es ist eher zu befürchten, dass der Preis für Gas in den kommenden Monaten weiter ansteigen wird. An den Börsen, auf denen Gas gehandelt wird, sind aktuell die Preise schon wieder gestiegen.

Wann kann ich den Gasanbieter wechseln?

Für Privathaushalte ist es jederzeit möglich, eines Wechsel des Gasversorgers vorzunehmen. Dies zumindest dann, wenn sie direkt bei dem Energieversorger das Gas beziehen. Bei Mietwohnungen hängt dies davon ab, ob der Gasvertrag direkt mit dem Versorger abgeschlossen wurde oder ob die Energieversorgung im Mietverhältnis geregelt ist. Ein direkter Vertrag mit einem Gasanbieter ist dann oft nicht möglich. Im Zweifelsfall am besten den Vermieter oder die Hausverwaltung ansprechen.

Gasanbieter Wechsel: Wo zahle ich weniger für Gas?

Um einen günstigeren Gasversorger zu finden, kann ein Gasanbieter Vergleich eine Möglichkeit sein. Doch nicht nur der Gaspreis selbst sollte bei einem Gaswechsel entscheidend sein, sondern auch die anderen Vertragskonditionen. Das heißt z. B., wie lange wird der bei Vertragsabschluss vereinbarte Gaspreis garantiert. Und gibt es einen Bonus für den Anbieterwechsel zu dem neuen Gasversorger.

Wie kündige ich meinen Gasvertrag?

Beim Gasanbieter Wechsel gibt es verschiedene Fristen, um den bisherigen Gasvertrag zu kündigen.

Gasvertrag in der Grundversorgung

Beim Kündigen des Vertrags ist es wichtig, mit wem der Gastarif abgeschlossen wurde und wer der Gasanbieter ist. Läuft der Gasvertrag in der Grundversorgung, liegt die Kündigungsfrist bei nur zwei Wochen. Wurden andere Gastarife abgeschlossen außerhalb der Grundversorgung, gelten andere Fristen für die Kündigung und den Gasanbieter Wechsel.

Gas Sonderkündigungsrecht

Die derzeit wohl wichtigste Möglichkeit ist das Nutzen des Sonderkündigungsrecht beim Gasvertrag. Dies kann dann genutzt werden, wenn ein Energieversorger den Gaspreis erhöht. Was ja in diesem Jahr bereits der Fall war oder auf viele Gaskunden zukommen wird.

Um das Sonderkündigungsrecht beim bisherigen Gasversorger in Anspruch nehmen zu können. Ist es wichtig, dieses rechtzeitig nach Ankündigung der Erhöhung der zu nutzen.

Gasvertrag online kündigen

Wenn Sie den Gasanbieter wechseln wollen, um in Zukunft weniger für Ihr Gas zu bezahlen. Können Sie bei Ihrem bisherigen Energieversorger den Gasvertrag online kündigen. Dies ist zumindest in den meisten Fällen möglich.

Online den Energieversorger wechseln ist zudem einfacher und geht schneller. Und spart in dieser Zeit auch das inzwischen immer teurer gewordene Porto für den Postversand.

Was muss in die Kündigung rein beim Gasanbieter Wechsel?

Damit der Gasvertrag gekündigt werden kann, benötigt der bisherige Gasversorger entsprechende Informationen in der Kündigung. Diese sind: