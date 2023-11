Die Künstliche Intelligenz ist nicht immer ein Segen, doch wenn Diebstahlerkennung mit KI in Echtzeit möglich ist, hilft das gerade Kleinunternehmen. Die großen Handelsketten haben ihre Ladendetektive, welche die Waren in den Verkaufsräumen im Auge haben. Kleinunternehmer, die im Einzelhandel ihr Tätigkeitsfeld haben, können sich dies kaum leisten. Dennoch ist es wichtig, Diebstähle mitzubekommen, um diese auch ahnden zu können. Eine Möglichkeit für Kleinunternehmen, sind Videoüberwachungssysteme, die Diebstahlerkennung mit KI in Echtzeit bieten.

Dadurch ist es möglich, auf die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Geschäfte eingehen zu können. Nicht jeder Laden ist schließlich gleich aufgebaut und je nach Geschäft sind auch die Vorlieben der potenziellen Diebe anders. Eine KI gestützte Diebstahlserkennung macht es möglich, dass Diebstähle nicht erst hinterher bei der Inventur bemerkt werden. Stattdessen können solche neuartigen Videoüberwachungssysteme automatisch Diebstähle erfassen und melden. Und das nicht erst, wenn der oder die Diebe den Laden bereits verlassen haben, sondern in Echtzeit.

Diebstahlerkennung mit KI in Echtzeit

Ja, die KI mag ihre Tücken haben und mitunter ist sie tatsächlich ein Fluch denn ein Segen. Doch gerade im Bereich der Videoüberwachung mit künstlicher Intelligenz können sich Geschäftsleute mit kleinen Läden absichern, wenn es um Diebstähle und die Diebstahlerkennung geht.

Oftmals wird erst hinterher bemerkt, dass etwas fehlt aus dem Laden. Und je teurer das Diebesgut dann ist, umso mehr tut es dem Kleinunternehmen weh, das auf jeden Euro Umsatz angewiesen ist. Deshalb ist es so wichtig, eine Erkennung von Diebstählen mit Künstlicher Intelligenz in Echtzeit zu installieren.

Videoüberwachung zur Erkennung von Diebstählen sogar umsatzfördernd?

Mit einer solchen Diebstahlerkennung mit KI in Echtzeit müssen gerade die kleinen Geschäftsleute, die alleine ihre Schichten im Laden haben, nicht mehr ständig neben den Kunden stehen. Gerade die führt nicht selten dazu, dass die Kunden ohne einen Kauf das Geschäft verlassen. Mir geht es übrigens genauso, wenn jemand in einem kleinen Laden direkt neben mir steht und ich dann nicht die Möglichkeit habe, in Ruhe auszusuchen. Eine Videoüberwachung mit künstlicher Intelligenz, die in Echtzeit und automatisch eine Diebstahlerkennung bietet, kostet deshalb nur auf den ersten Blick Geld, auf den zweiten Blick könnte sie sogar Umsatz fördernd sein!